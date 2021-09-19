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大門加裝「指紋鎖」她卻氣炸！曝房東真正用意　網傻眼：合法嗎？

▲▼美國網友曝房東裝指紋電子鎖的用意。（圖／TikTok@nerdypinkpanda）

▲美國一名網友爆料，房東在大門加裝指紋電子鎖，竟別有居心。（圖／TikTok@nerdypinkpanda）

記者吳美依／綜合報導

美國伊利諾州居民梅根（Jay Megan）在TikTok爆料，她的房東最近在大門安裝了指紋電子鎖，看似非常便利，實際上卻是為了把遲交租金的房客鎖在門外。此影片一出，立刻引爆兩派論戰，有人認為房東此舉情有可原，也有人不可置信地問，「這合法嗎？」

影片中，梅根示範如何使用「指紋電子鎖」，只要將大拇指輕按在門把上的掃描螢幕，就能迅速解鎖。她透露，房東能夠透過電子鎖系統，得知開關門時間，藉此掌握房客進出家門的時間、追蹤房客行蹤，甚至遠端控制開關大鎖，「把遲交房租的人鎖在門外，我自己就看過5次了」。

許多網友看了影片後，紛紛質疑在出租房屋加裝指紋電子鎖的合法性，「如果這是我自己的房子，我會希望安全一點，但如果這是出租的房子，那怎麼可能是合法的？」、「所以他們現在有一份紀錄，可以知道我幾點出門、幾點回家嗎？我不想要任何人知道這些資訊啊！」

儘管如此，也有一些網友非常肯定房東的做法，認為此舉能夠聰明、不費力地確保房客按時繳錢，「你能想像自己要辛苦償還貸款，卻有人能夠免費住在房子裡嗎？」、「如果每個人都按時繳房租，房東就不必這麼做了」。

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關鍵字：

北美要聞房東房客指紋電子鎖

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