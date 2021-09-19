神手水壩上狙擊肥魚影片曝！　弓箭飆15公尺一發命中

記者張靖榕／綜合報導

捕魚的技巧很多種，可以用不同的釣勾釣繩或籠網捕捉，但竟然有人選擇站在水壩上拿弓箭射底下的魚，而且還一次命中。驚人的技巧讓網友紛紛讚嘆，「就像無人機襲擊一樣」、「要這樣射中很不容易，滿酷的。」不過對於不尊重食物或生命，也有網友展開討論。

美國一名網友轉分享一則名為「從水壩上狙擊魚兒」的影片，畫面中男子以第一人稱視角，真的站在水壩旁倚靠著護欄，並拉弓對準下頭的湖綠色水面，下秒放箭直直穿進水面，接著收線往上拉，末端真的從水底下拉出一隻活跳跳的大魚。

▲男子在水壩上用弓箭射魚還射中。（圖／翻攝自YouTube）

由於男子射箭的角度是由上而下，魚根本沒看見威脅是從哪裡來，弓箭就這樣深深插進牠的背部，然後影片就停在男子拿下鏡頭的瞬間。

網友紛紛驚嘆，「射得好準」、「哪來的神射手」、「想像你是一隻魚，在水裡無憂無慮地游來游去，然後不知從哪裡『嘩』地一聲飛來一隻箭，連好好吃最後一頓晚餐的機會都沒有。」還有人說男子收線總共拉了17次，粗估每拉一次上升3英尺（約90公分），拉17次大概是15公尺的距離。

不過也有網友認為捕魚應該用正常方式，雖然歷史上和當今極少數原始部落也用過相同方式捕魚，但現在要用這種方式捕魚似乎有點太戲謔；還有人擔心如果男子只是出於好玩把抓到的魚又放回去的話，只是在折磨那隻魚而已，因為牠身上的傷口已經太深，「我不相信魚會覺得抓牠再放回去是很好玩的一件事」、「不要把牠放回去了，直接殺了牠吧。」但其實該則影片最早在4年前就已經發布，當時的大部分網友則覺得男子技巧非常厲害。