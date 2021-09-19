　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

神手水壩上狙擊肥魚影片曝！　弓箭飆15公尺一發命中

記者張靖榕／綜合報導

捕魚的技巧很多種，可以用不同的釣勾釣繩或籠網捕捉，但竟然有人選擇站在水壩上拿弓箭射底下的魚，而且還一次命中。驚人的技巧讓網友紛紛讚嘆，「就像無人機襲擊一樣」、「要這樣射中很不容易，滿酷的。」不過對於不尊重食物或生命，也有網友展開討論。

美國一名網友轉分享一則名為「從水壩上狙擊魚兒」的影片，畫面中男子以第一人稱視角，真的站在水壩旁倚靠著護欄，並拉弓對準下頭的湖綠色水面，下秒放箭直直穿進水面，接著收線往上拉，末端真的從水底下拉出一隻活跳跳的大魚。

▲▼水壩上用弓箭射魚還射中。（圖／翻攝自YouTube）

▲男子在水壩上用弓箭射魚還射中。（圖／翻攝自YouTube）

由於男子射箭的角度是由上而下，魚根本沒看見威脅是從哪裡來，弓箭就這樣深深插進牠的背部，然後影片就停在男子拿下鏡頭的瞬間。

網友紛紛驚嘆，「射得好準」、「哪來的神射手」、「想像你是一隻魚，在水裡無憂無慮地游來游去，然後不知從哪裡『嘩』地一聲飛來一隻箭，連好好吃最後一頓晚餐的機會都沒有。」還有人說男子收線總共拉了17次，粗估每拉一次上升3英尺（約90公分），拉17次大概是15公尺的距離。

不過也有網友認為捕魚應該用正常方式，雖然歷史上和當今極少數原始部落也用過相同方式捕魚，但現在要用這種方式捕魚似乎有點太戲謔；還有人擔心如果男子只是出於好玩把抓到的魚又放回去的話，只是在折磨那隻魚而已，因為牠身上的傷口已經太深，「我不相信魚會覺得抓牠再放回去是很好玩的一件事」、「不要把牠放回去了，直接殺了牠吧。」但其實該則影片最早在4年前就已經發布，當時的大部分網友則覺得男子技巧非常厲害。

►日本「美型壓力鍋」激殺5.5折！

ET快訊
多次檢到有害生物！　大陸宣布「台灣2水果」暫停輸入
大谷遭砸報復性觸身球！白襪投手下場出爐　教頭也遭殃
爆乳酒店妹轉行跑Uber Eats　最慘一天只賺40元
700藝人工作室全註銷！　陸官方強硬祭出「超嚴審查」
台北人用iPhone這習慣超怪！　鄉民揭超實用1原因

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

海地移民湧邊境！萬人擠爆橋下「睡在垃圾堆」　美國加速遣返

法國再轟美澳說謊背叛！　稱潛艇交易取消已引發「嚴重危機」

神手水壩上狙擊肥魚影片曝！　弓箭飆15公尺一發命中

菲律賓「自行接種疫苗」喊價逾1萬台幣　僅15.5％人口打完2劑

大門加裝「指紋鎖」她卻氣炸！曝房東真正用意　網傻眼：合法嗎？

SpaceX首次「平民上太空」成功濺落影片曝！　4人繞地球爽玩3天

300多輛出租車「車頂變菜園」！司機無奈變農夫：快活不下去

銀河系可能存在外星生命！　新研究發現4大「有機分子庫」

美日印澳「四方安全對話」擬同意　建構安全半導體供應鏈

新加坡添1009人確診　創去年4月底以來新高

國道上連續換車道未打燈被檢舉　4分鐘被開5紅單！違規駕駛氣炸

妹子花619元叫火鍋「送來2袋水」老闆公開訂單：規定鍋物無法換

吳宗憲嫁女滿滿不捨…二女兒「婚禮哽咽告白」　「你永遠是我的Super DAD，I Love You 3000」

男子閃違停走車道遭消防車撞死 消防員被判6個月...局長：將上訴

外送員誤點遭嗆「騎錯路就別X夭」　雙方當場爆口角！客：對方挑釁在先

晚餐打翻漏出湯汁留下食物殘渣　藍衣男騎車落跑！店家怒PO網

她躺棺材、蓋上白布「體驗死亡」 爆淚放下仇恨：人最終都是骨灰

陳意涵「懷孕反消瘦」真相曝光！　委屈PO影片：眼睛很凸嗎～臭網友

超貼心！貓嘔吐前先喵叫通知媽 獲同意才爆噴...網羨：來報恩的

刷存在感？萌貓突跳起撞爸手機 媽揭爆笑原因：被鄰居噴嚏嚇到

海地移民湧邊境！萬人擠爆橋下「睡在垃圾堆」　美國加速遣返

法國再轟美澳說謊背叛！　稱潛艇交易取消已引發「嚴重危機」

神手水壩上狙擊肥魚影片曝！　弓箭飆15公尺一發命中

菲律賓「自行接種疫苗」喊價逾1萬台幣　僅15.5％人口打完2劑

大門加裝「指紋鎖」她卻氣炸！曝房東真正用意　網傻眼：合法嗎？

SpaceX首次「平民上太空」成功濺落影片曝！　4人繞地球爽玩3天

300多輛出租車「車頂變菜園」！司機無奈變農夫：快活不下去

銀河系可能存在外星生命！　新研究發現4大「有機分子庫」

美日印澳「四方安全對話」擬同意　建構安全半導體供應鏈

新加坡添1009人確診　創去年4月底以來新高

25歲帥氣包租公樓梯間輕生亡　鄰居想晾衣服…抬頭一看當場嚇傻

共軍運8、殲16戰機中秋凌晨擾台　空軍升空驅離、防空飛彈追監

五倍券選數位還紙本？　達人推「台灣Pay」：無腦拿回饋

匯款填錯帳號「只能認賠？」　釣出行員怒了：像你這種人很討厭

奧斯塔羅12星座一周運勢0920-0926　射手工作出現轉機、雙魚開銷變大

海地移民湧邊境！萬人擠爆橋下「睡在垃圾堆」　美國加速遣返

法國再轟美澳說謊背叛！　稱潛艇交易取消已引發「嚴重危機」

自費驗抗體！前台大醫：有屁用？戳破2真相「根本花錢測心酸的」

陸海關：明起暫停台灣釋迦和蓮霧輸入　多次檢出「有害生物」

氣質女老師超變態！被拍到偷吃「竟打開露下面給拍」　房東目睹崩潰

情侶搭火車激吻！他下秒「大手覆山丘」　超母湯畫面...高清照瘋傳網羞炸

國際熱門新聞

IS新娘後悔了　名嘴一句話酸爆

17歲新郎「爽娶2妻」婚禮只隔2小時　新娘是堂姐妹

她露出胸罩又扭腰　大媽崩潰飆罵：妳下流

紐約富豪說漏嘴　連環謀殺罪成立

荷蘭人變矮了　年輕人縮水1公分

看了9年　女崩潰發現婦科醫是生父

攻擊塔利班　阿富汗東部爆炸3死

微波爐加熱杯麵爆炸　母女慘死

超狂撩妹！他秀存款258萬結局曝光

國小女兒遭「雞婆」導師亂剪頭髮！爸氣壞

上百出租車車頂變菜園！司機無奈變農夫

駐紐約辦事處長：中國霸凌台灣　世界正在覺醒

海上漂4天　媽喝尿哺乳「被吸乾」脫水亡

公海豚瘋戀女研究員　分開心碎自殺

更多熱門

相關新聞

孝女包下超市魚缸給父釣魚　網友：我也想要

孝女包下超市魚缸給父釣魚　網友：我也想要

大陸一位朱老先生日前在上海的一間超市裡釣魚，奇特畫面讓路過的民眾都不斷回頭看，原來是因為老先生熱愛釣魚，但是年紀大了，女兒不放心他一個人出門，於是包下超市裡的魚，讓父親用安全的方式釣魚。

男站大水溝一手拉繩一手拿竿　警消苦勸他上來

男站大水溝一手拉繩一手拿竿　警消苦勸他上來

基隆2釣客落水！1人下落不明搜救中

基隆2釣客落水！1人下落不明搜救中

即／苗栗男颱風河邊釣魚失蹤　2天後尋獲遺體

即／苗栗男颱風河邊釣魚失蹤　2天後尋獲遺體

釣魚誤觸高壓電　男瞬間被炸焦黑

釣魚誤觸高壓電　男瞬間被炸焦黑

關鍵字：

釣魚弓箭

讀者迴響

熱門新聞

徐亨打臉連千毅！　反駁「要求直播賺錢」揭真相

張庭雙腿爆瘦露面！　林瑞陽帶員工塞爆40億倉庫

花619元叫火鍋「送來2袋水」　老闆公開訂單反擊

鳳梨打6洞「入珠狂塞7749顆」痛爆GG！

白目喵想找爸爸　彈跳撞手刷存在

好市多這食品混入異物！賣場通知可退貨

快訊／金鐘影帝徐亨求合作！連千毅：睿智的前輩

3歲男童被車輾　頭顱變形慘死

鄧佳華遭嗆中國台灣暴牙佬！他高EQ神回

徐亨欠2億「工作停擺1年」揭還款進度！

獨家／破產前主動求救吳宗憲　澎恰恰還原「神秘電話」破局內容

中秋免費LINE貼圖來了！　4款限時下載專送還有熊大兔兔

「蜈蚣鼓+送葬陣頭」挑釁警分局　主嫌下場曝

即／中壢今晚「送肉粽」　路線曝！大園網友暴動

Janet放棄醫學院來台當模特兒！舊照曝光網看傻：這誰

更多

最夯影音

更多
國道上連續換車道未打燈被檢舉　4分鐘被開5紅單！違規駕駛氣炸

國道上連續換車道未打燈被檢舉　4分鐘被開5紅單！違規駕駛氣炸
妹子花619元叫火鍋「送來2袋水」老闆公開訂單：規定鍋物無法換

妹子花619元叫火鍋「送來2袋水」老闆公開訂單：規定鍋物無法換

吳宗憲嫁女滿滿不捨…二女兒「婚禮哽咽告白」　「你永遠是我的Super DAD，I Love You 3000」

吳宗憲嫁女滿滿不捨…二女兒「婚禮哽咽告白」　「你永遠是我的Super DAD，I Love You 3000」

男子閃違停走車道遭消防車撞死 消防員被判6個月...局長：將上訴

男子閃違停走車道遭消防車撞死 消防員被判6個月...局長：將上訴

外送員誤點遭嗆「騎錯路就別X夭」　雙方當場爆口角！客：對方挑釁在先

外送員誤點遭嗆「騎錯路就別X夭」　雙方當場爆口角！客：對方挑釁在先

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

秋季線上寵物展開跑囉！

秋季線上寵物展開跑囉！

即日起至9月底，秋季線上寵物展滿千免運 結帳滿$1500再送寵物營養保健品 馬上逛逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

萌寵快來！2萬大獎等你拿

萌寵快來！2萬大獎等你拿

寵物不管怎樣都好萌！東森寵物雲邀你參加金萌獎，最高2萬大獎等你抱回家。

毛爸媽必看 滿額送好禮！

毛爸媽必看 滿額送好禮！

即日起至9/17參加毛孩打牙祭活動，全站結帳滿額送寵物營養食品！快到寵物雲毛毛商城

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面