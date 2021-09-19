手氣太好！男隨手刮中6千萬大獎　隔7年又爽中2千萬元

Man from Chesapeake wins $1M from Virginia Lottery, hitting it big for second time https://t.co/rygasVI9og — 13News Now (@13NewsNow) August 27, 2021

記者李振慧／綜合報導

美國維吉尼亞州一名男子在家附近商店買刮刮樂時，意外刮中美元100萬元（約台幣2,768萬元），然而他7年前買刮刮樂時，就已經幸運贏過美元250萬元（約台幣6,922萬元）最大獎，堪稱是被財神爺眷顧的男人。

男子麥可(Michael Worsham)上月27日在切薩皮克市(Chesapeake)當地一家便利商店，隨手買了一張Extreme Millions刮刮樂，結果一刮就刮中第二大獎美元100萬元。

他領獎時開心表示，「我當想說我可能刮中100萬，所以又仔細看了一遍，然後真的是100萬」，其實這不是他第一次中獎，手氣超好的他，2014年12月買刮刮樂時先刮中美元100元（約台幣2,769元），想說運氣不錯就繼續買，結果第二張竟刮中美元250萬元大獎。

身為小企業老闆的麥可，計畫將獎金用在孩子身上，他可以選擇30年分期領完這100萬元，或是一次提領扣稅後的美元657,030元，最後他同2014年一樣，再次選擇一次領完的方式。

▼男子相隔7年再次刮中大獎。（圖／示意圖／達志影像）