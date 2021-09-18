荷蘭人開始變矮了！平均身高仍是全球之冠　但年輕人縮水1公分

▲阿姆斯特丹街頭民眾排隊時仍保持社交距離。（資料照／達志影像／美聯社）



記者王致凱／綜合報導

荷蘭國家統計局近日公布數據顯示，荷蘭男性身高與女性身高仍居於全球之冠，但最新統計發現荷蘭人的身高已經開始出現縮水。專家分析認為，這可能與金融危機時期兒童攝取營養下降，或者和貧富差距加大有關。

英國《衛報》17日報導，在世界平均身高排行榜上，荷蘭人已經「霸榜」長達60年。政府最新數據顯示，2020年荷蘭19歲男性的平均身高為182.9公分，19歲女性的平均身高則為169.3公分，穩居世界第一長人國寶座。

然而，荷蘭國家統計局調查71萬9000名年齡介於19歲至60歲人群的身高數據，發現荷蘭人的平均身高已經出現停滯，甚至有「萎縮」的跡象；數據顯示，2001年出生的荷蘭男性，身高比1980年出生的荷蘭男性平均矮1公分；同年出生女性則平均要矮1.4公分。

國家統計局認為，雖然身高較矮的新移民族群增加，可能是平均身高倒退的部分原因，但這並不能解釋那些父母都出生在荷蘭的人群，其平均身高仍不如上一代人口。

官員表示，父母都出生在荷蘭的幾代人，包括三代都出生在荷蘭的人群，身高均已經出現停滯不前的跡象，其中，完全沒有移民背景的荷蘭男性身高不再繼續成長，而完全沒有移民背景的荷蘭女性身高則出現下降。

格羅寧根大學行為與社會科學學院的斯圖爾普博士（Dr Gert Stulp）表示，雖然目前的理論純屬推測，但荷蘭平均身高縮水可能與2007年的全球金融海嘯有關。

斯圖爾普表示，金融危機意味著部分兒童可能在較差的環境下成長，這可能影響成年後的身高表現，或者也可能與貧富差距加大有關。斯圖爾普說人們已經知道貧窮會影響兒童身高，較糟的童年環境會減少身高發育。

斯圖爾普補充說，根據在美國發現的類似趨勢顯示，不健康的速食文化也可能與身高縮水有關，推測現代人飲食改變或許是影響身高的原因之一，但目前同樣沒有證據能證明兩者關連。

報導提到，在100多年前，世界最高的長人仍主要出現在北歐和北美，其中瑞典和挪威是當時平均身高最高的國家，直到20世紀上半葉，荷蘭人才突然以驚人的速度急起直追。

統計數據顯示，1930年出生的荷蘭男性平均身高為175.公分，1980年出生的男性平均身高則成長到183.9公分，平均身高在50年內增加了8.3公分。至於同一代的女性，1930年出身者平均身高為165.4公分，1980年出生者則為170.7公分，平均增加5.3公分。

另外，荷蘭北部與荷蘭南部不同人群的平均身高也有相當大的差異。荷蘭北部弗里斯蘭省（Frisians）男性始終比南部林堡省（Limburg）的同胞高出約3公分。

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