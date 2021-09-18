國小女兒遭「雞婆」導師亂剪頭髮！爸怒控學校求償2278萬：種族歧視

記者羅翊宬／綜合報導

美國密西根州一名年僅7歲的黑白混血女童，先是在校車上遭同學剪掉一頭捲髮，豈料2天之後，學校老師在未經父母同意下，又擅自剪掉另一邊的頭髮，這讓女童父親16日氣得向法院針對學校提起訴訟，控告教師助理、圖書館管理員、校方侵犯女童憲法權力，涉及種族歧視與恐嚇，要求賠償100萬美元（約新台幣2778萬元）。

根據《美聯社》、《ABC》報導，一名來自密西根州伊莎貝拉郡芒特普萊森特（Mount Pleasant）的黑白混血男子霍夫梅爾（Jimmy Hoffmeyer）針對當地一所公立學校向大急流城（Grand Rapids）聯邦法院提起訴訟，他指控女兒朱妮（ Jurnee Hoffmeyer）在憲法上的權力遭到校方侵犯，並認為當地學區並未適當培訓、督導、管束教職人員。

霍夫梅爾受訪時透露，今年3月女兒從小學回家時，他發現女兒的一側捲髮居然被剪去大半，女兒淚訴在搭乘校車時慘遭同學拿剪刀惡作劇，當時他氣憤地向校長投訴，並帶著女兒去美容院修剪頭髮，儘管看起來不對稱、差強人意，卻只能當作挽救措施。

誰知道才過了2天，霍夫梅爾發現女兒的另一側頭髮也被隨意剪去。霍夫梅爾表示，「當時我告誡她『沒有其他小朋友有隨意修剪妳頭髮的權利』，不過女兒朱妮卻解釋，頭髮是老師剪掉的，只因為追求兩側頭髮的對稱。」

事後，霍夫梅爾氣得將女兒申請轉學，除了向聯邦法院提起訴訟，還向多間媒體投訴。他表示，當初在校車上隨意拿剪刀修剪女兒頭髮的同學，以及之後未經父母同意便擅自剪掉女兒頭髮的老師，其實都是白人。統計指出，當地居民有2萬5千多人，然而卻只有4%為非裔人士。

當地公立學校教委會曾於7月針對該案做出解釋，表示已申斥相關涉案的教職人員，而獨立的第三方調查機構也在報告中確定，該案並未如霍夫梅爾所言涉及種族歧視與偏見，小學教師只是「出於好心」才會在未經家長同意下修剪女童的頭髮。

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