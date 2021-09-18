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17歲新郎「一天爽娶2妻」婚禮只隔2小時　新娘竟是堂姐妹！

印尼一名男子僅用短短2小時，把2名新娘都娶進門。（示意圖，翻攝自xframe）

圖、文／鏡週刊

大多數國家的婚姻制度，都是採取一夫一妻制，但還是有部分伊斯蘭國家或是穆斯林為主的地區仍為一夫多妻制。而印尼有一名17歲男子一口氣把2名新娘娶進門，且僅用了短短的2個小時，但更扯的是，這2名新娘竟還是堂姐妹，消息一曝光，引發當地居民為之震驚。

綜合外媒報導，該起荒謬的事件發生於印尼南蘇門答臘省的一處村莊，婚禮舉辦於本月10日，年僅17歲的新郎一天內要娶進2名來自同村莊的新娘。村裡的祕書哈吉姆（Wildan Hakim）表示，這2場婚禮僅隔了短短2個小時，第一場時間為下午1點，另一場時間則是下午3點。哈吉姆接著透露，新郎目前沒有工作，若沒有要升學的打算，則要和父母一起到農場工作，而另外2名要進門的新娘也都只是高中生，她們甚至還是堂姐妹。

這2名被娶進門的新娘還是堂姐妹。（翻攝《news.detik》）

不過，南蘇門答臘區辦事處宗教部公共關係主管拉蒂法（Saeudin Latief）知情後表示，根據法律規定，結婚的人必須年滿19 歲，但雙方若得到宗教法庭認可，仍可以舉行婚禮。此外，拉蒂法提到，只要婚禮都遵守現行法規，一個男人和2個女孩結婚不是問題，並強調要雙方當事人都同意，在沒有脅迫的情況下就可以。


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