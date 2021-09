點蠟燭「洗泡泡浴」燒成人型火球　4歲童玩到一半慘遭吞噬

▲英國4歲男童在洗泡泡浴時遭到嚴重灼傷。(圖/CFP)



記者吳美依/綜合報導

英國利物浦發生一起恐怖意外,4歲男童奧斯卡(Oscar Beddard)正在家中浴室,一邊洗澡,一邊玩著「可塑型」兒童沐浴泡泡,卻不慎碰到一旁正在燃燒的蠟燭,遭到瞬間狂燒的火球吞噬,並且嚴重灼傷。他如今心靈受創,至今依然不敢洗澡。

綜合外媒報導,43歲的媽媽妮可拉(Nicola)當時就在現場,而31歲父親強納森(Jonathan Beddard)表示,火球將奧斯卡「從頭到身體都吞噬掉了」,「我們只能不斷用冷水和毛巾輕拍,但他只是坐在那裡痛苦尖叫」。

