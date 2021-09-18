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售澳潛艦案遭美英攔胡　法國從頭到尾「被蒙在鼓裡」

▲▼澳洲潛水艇。（圖／翻攝自Facebook／Royal Australian Navy）

澳洲柯林斯級潛艦（Collins-class submarine）。（圖／翻攝自Facebook／Royal Australian Navy）

文／中央社華盛頓、巴黎17日綜合外電報導

美、英、澳洲15日聯合宣布為澳洲研發核潛艦，犧牲本已取得潛艦訂單的法國，法國憤然召回駐美、駐澳大使。美媒披露，美英澳的潛艦密約自始至終都將法國蒙在鼓裡。

根據《紐約時報》採訪美、英官員的說法，拜登政府一上任就展開相關談判，希望為澳洲海軍配備一支核動力潛艦部隊，以便能介入南海和其他北京聲索海域，而澳洲與法國2016年價值600億美元軍購12艘傳統動力潛艦的合約就成為絆腳石。

【美澳嫌法製潛艦性能恐成抗中絆腳石】

對將抗中列為核心國安政策的拜登而言，這批法國傳統動力潛艦起不了作用，無法穿越太平洋到中國沿岸附近殺對方一個措手不及，為西方增加軍事優勢；按官員們說法，澳洲有感中國實力崛起後，就認同前述想法。

但美英澳密謀潛艦軍售翻案卻讓法國蒙在鼓裡。不願具名的官員透露，甚至拜登與國務卿布林肯（Antony J. Blinken）與法方領袖及高層會談後，美方都沒給法方任何提醒，直到15日美英澳要共同宣布新潛艦案前的幾小時才通知法國。

《紐時》直言，拜登的決策是國際間時有殘酷算計，即依據戰略重要性取捨盟友，這是各國領袖和外交圈的公開秘密，卻也凸顯拜登執行「重返亞洲」戰略時，得冒著讓傳統歐陸盟友感覺遭背棄的風險。

拜登政府為抗中新戰略，基本上一就任即認真與英、澳接觸，動搖法國這紙600億美元、為澳洲建造且大部分在法國生產的傳統動力潛艦合約。美方認為這紙合約超出澳洲預算負擔，傳統動力潛艦也很容易被中國偵測，且第一艘於2035年左右完工下水時已嫌落伍。

澳洲官員後來還認為，法國技術恐不如美、英，一旦中國的反潛能力提升，法製潛艦容易被偵測到，加上擔心法國得知自家潛艦合約生變勢必極力挽回，為免橫生枝節，美、英、澳索性由一個小圈子來推動翻案，並要瞞住法國。

▲▼G7高峰會各國領導人互動。（圖／達志影像／美聯社）

▲法國總統馬克宏在G7高峰會上和拜登互動超熱絡。（圖／達志影像／美聯社）

【拜登當面都不打招呼　馬克宏被瞞得好慘】

甚至今年6月拜登在英國出席七大工業國集團（G7）領袖峰會與法國總統馬克宏熱聊、暢談跨大西洋盟邦間的未來時，都沒向對方打招呼。

令法國情何以堪的是，同一天拜登就另與英國首相強生、澳洲總理莫里森密談翻案潛艦軍購，3人會後聯合聲明更措辭模糊，僅稱「深化3國間的戰略合作，以因應變化中的印太防衛環境」，根本看不出來潛艦軍購翻案的蛛絲馬跡。

法方堅稱，就連當時3天後莫里森與馬克宏雙邊會談時，澳洲依然沒打招呼；此外，美國國務卿布林肯6月25日與法國外長勒德里安（Jean-Yves Le Drian）會面時也隻字不提潛艦翻案。

《華盛頓郵報》引述華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）法國客座研究員摩可斯（Pierre Morcos）指出，巴黎之所以暴跳如雷，一是因為出售澳洲12艘潛艦對法國防務部門有無與倫比的經濟意義，也對法國「整個中小企業網」至關重要，它們本可從中受益。

【歐盟點滴於心　勢必更想走自己的路】

其次是澳洲毀約讓法國面子掛不住。摩可斯說，因為當兩國2016年敲定合約時，法國政府還慶賀「雙方日後50年的戰略夥伴關係」，如今整個法澳關係架構都已受傷。最後也是最讓法國人怒不可遏者，就是被美英澳瞞得如此徹底。一名法方官員表示，美英澳已密商數月，但他們卻是看到媒體報導才得知。

《華郵》認為法國這次罕見大動作回應，恐為誓言重修川普時代受損美歐關係的拜登帶來長期負面意涵。

在歐盟內部，美英澳這次的操作會更加鼓舞主張減少仰賴美國、強化國防自主派，美國狼狽自阿富汗撤軍這幾週早給歐盟自主派增添不少動能。歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）15日支持歐盟自建5000人的快速反應部隊，還將與提倡戰略自主不遺餘力的法國總統馬克宏召開歐盟國防峰會。

 

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