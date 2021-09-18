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塔利班槍決綁架犯後「曝屍街頭」　掌權1個月恐怖手段拚治安

▲▼塔利班戰士正在進行訓練 。（圖／路透）

▲在塔利班掌管阿富汗1個月後，有人因為治安變好而非常歡迎他們的到來，但也有人依舊非常害怕 。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

距離塔利班接管阿富汗至今已整整1個月了，BBC記者凱爾馬尼實地走訪當地第4大城馬扎里沙里夫（Mazar-i-Sharif）後發現，雖然該國目前正面臨現金短缺的經濟危機，但阿富汗人民的生活表面上與平常無異，所有的日常活動還是照常進行，反而還有人因為塔利班嚴管治安，當街展示被槍決犯人的屍體作為警示而感到十分高興。

據BBC報導，凱爾馬尼（Secunder Kemani）首先訪問了一輛從鄰國烏茲別克斯坦（Uzbekistan）駛入阿富汗境內的卡車司機，對方表示，目前許多商人對塔利班是相當歡迎的，因為過去在阿富汗政府執政期間，他們每次通過哨站都必須向腐敗的警察行賄，但現在他們卻可以一分錢也不用花就「直接從邊境一路開到喀布爾」。

接著，凱爾馬尼前往該城的文化中心藍色清真寺。他在那裡見到4具受槍傷而死的屍體被陳列在路邊，儘管屍體在烈日的曝曬下散發出難聞的氣味，但民眾還是聚集在屍體身邊圍觀。其中一具遺體身上掛著一張手寫的紙條，寫明這些人都是綁架犯，並警告人們「這就是犯罪的下場」。有民眾表示，塔利班的到來改善了社會的治安，「如果這些人真的做了壞事，那塔利班的行為對其他人而言就是一個教訓」。

凱爾馬尼最後一次來到這座清真寺是在今年的8月份，當時清真寺附近到處都是正在自拍的年輕男女，但現在塔利班已明文規定，男女不能同時前往清真寺做禮拜，女性只能在早上的時間前往清真寺，而男性則可以在早上以外的所有時間到訪。

凱爾馬尼也採訪了當地深具影響力的塔利班領袖哈吉赫克馬特（Haji Hekmat），他否認了塔利班正在扼殺當地文化一事，並指出，「西方勢力已佔據阿富汗20年，我們在那段時間失去了自己的傳統和價值觀，塔利班正嘗試讓我們的文化復活。」哈吉赫克馬特將阿富汗人民對塔利班存有偏見一事怪罪於西方世界的「宣傳」。

塔利班掌權1個月以來，阿富汗的現金短缺問題就一直沒停過，更面臨了日益嚴重的經濟危機。有商家表示，由於阿富汗的進口商買不起商品，因此當地的貿易額正大幅下跌。塔利班表示，他們將降低關稅以促進貿易，並鼓勵富商返國，為人們創造就業機會。塔利班也坦承，儘管該組織已拿下阿富汗，但他們尚未完全贏得民心。

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