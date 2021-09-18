醉客上車就「昏睡」！小黃司機叫不醒打110　送醫才知早就被打死

▲該名男子被送醫後不到一小時便被確認死亡。（示意圖／Photock）



記者王佩翊／編譯

日本長野縣佐久市一名計程車司機18日凌晨載到一名疑似酒醉的乘客，但該名乘客卻意識不清楚，司機驚覺有異，連忙通報消防人員，怎知該名乘客被送院後，經搶救不到一小時便被確認死亡。據悉，男子上車前疑似曾經遭到暴打，目前警方已經朝過失傷害致死方向偵辦。

根據《長野放送》報導，死者是43歲的清水智康，他18日凌晨接連在佐久市的兩間餐廳與朋友們飲酒，隨後便在凌晨5時左右搭上計程車。然而不久之後，計程車司機覺得清水智康的情況不對，緊急撥打110。消防人員趕往現場並將清水智康移送至醫院，但經搶救後他仍在上午6時被院方宣告死亡。

警方調查後發現，清水智康疑似是在從餐廳出來後到搭上計程車之前的這段時間內遭人毆打。目前警方已經將整起事件定調為傷害致死，並約談當時曾與清水一同在餐廳吃飯的友人，以釐清詳細事發經過。

對此，有許多網友紛紛表示，「計程車司機有點可憐」、「有沒有可能是施暴的犯人將死者送上車，然後告訴司機對方只是喝酒睡著了呢？這樣一來誰會想到其實是被打死了」、「以前公司聚餐時後輩喝醉酒，也曾經被計程車司機拒載，他說，因為對方意識模糊，沒辦法負責」等。

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