拒絕出示「疫苗接種證明」　3德州女遊客痛毆服務生

▲餐廳15日才重新正式營業,卻在隔天發生顧客毆打接待員事件。(圖/翻攝自Twitter/Carmine`s Italian Restaurant)

實習記者黃品臻/綜合報導

美國紐約市已開始實施規定,若要進入餐廳用餐,必須出示疫苗接種證明才可進入,是全美第一個實施此規定的城市,沒想到16日卻發生來自德州的觀光客不願遵守規定、毆打餐廳接待員的案件,目前三名涉案者已遭逮補。

綜合外媒報導,事件發生在紐約市的「卡麥義大利餐廳」(Carmine's Italian Restaurant),三位來自德州的觀光客16日下午五點左右到餐廳準備用餐,24歲的餐廳接待員依照當地政府規定,要求三人出示接種疫苗証明,沒想到竟慘遭三人毆打。

Carmine’s on the UWS says a hostess was assaulted after asking a group for proof of Covid vaccine to eat inside. “It’s a shocking and tragic situation when one of our valued employees is assaulted for doing their job - as required by city policies...” @NBCNewYork after football. pic.twitter.com/xrqZoNm74R