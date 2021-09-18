逼少女淪性奴叫「主人」！他拍性虐影片吸粉8.6萬　付費就能上車

▲10多名女性淪為「魔王」的性奴隸，被迫與其他男性進行性行為。（示意圖／CFP）

記者羅翊宬／編譯

南韓「N號房事件」主嫌利用社群網站招攬付費會員，透過威脅被害少女拍攝性剝削影像獲取暴利。然而，近來一名被稱為「魔王」的男性，居然在Twitter開設帳號，靠著油嘴滑舌吸引10多名女性加入，之後強逼她們與其他付費的男性會員發生性行為，將之拍攝成影片後上傳至Twitter，吸引8.6萬人追蹤，堪稱是趙主彬第二。

根據韓媒《SBS News》，該名被稱為「魔王」的朴姓男子今年33歲，民眾看不慣朴男在網路上傳不堪入目的性虐、性剝削影片，在青瓦台官網發起請願後，朴男的推特帳戶突然慘遭刪除，14日朴男被警方緊急逮捕。

警方指出，朴男巧妙利用女性「愛慕虛榮」的心理，在每一篇自己上傳的貼文中，找出按讚的女性粉絲，向她們宣稱自己很有錢，以此逐漸打開受害女性的心房、慢慢支配她們的心靈，其中還包括未成年的少女。

朴男給每一名被騙的受害女性編號，過著猶如清宮劇裡皇上「翻牌子」的淫蕩生活，女性們必須稱呼朴男為「主人」，其地位上根本早已算是朴男的專屬性奴隸，朴男脅迫這些女性與付費的男性會員發生性關性，其中還包括性虐待等行為，過程全被拍攝成性剝削影片上傳到推特，吸引更多名粉絲追蹤觀看。

目前警方已從朴男的電腦與手機取得對話紀錄，正逐步揪出曾加入性剝削行列的男性會員。

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