拜登22日邀各國領袖舉行防疫峰會　誓言「2022年底」結束新冠疫情

▲美國總統拜登將會在22日與世界各國領袖舉行線上疫情峰會。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

白宮17日宣布，美國總統拜登（Joe Biden）將會在22日與世界各國領袖舉行線上防疫峰會，希望能夠以在2022年底前結束新冠疫情為目標，加速全球疫苗接種速度。目前尚未公開有哪些領導人會參與。

根據《路透社》報導，白宮新聞秘書莎琪（Jen Psaki）透過聲明表示，美國將要求與會各方承諾，在公平的基礎上提供疫苗與接種疫苗。消息人士透露，此次峰會不只是承諾性的，拜登將呼籲全球夥伴一起行動，「我們需要盡快結束這場大流行，目標是在明年年底。」

這場峰會將在「聯合國大會期間」舉行，目前尚未公布有哪些領導人會參與峰會，但預計20國集團（G20）領袖都會參與。莎琪在聲明中說，這場峰會將廣納公民社會、非政府組織、慈善家和業界，與世界各國領導人達成共同願景齊抗新冠疫情。

美國到目前為止是全球最大疫苗捐助國，而《華盛頓郵報》17日引述2名消息人士說法報導，美國將再採購5億劑輝瑞疫苗，捐贈給世界各國。

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