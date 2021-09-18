紐約世貿中心滿地鳥屍！現場恐怖畫面曝光　大樓窗戶成隱形殺手

▲志工在世貿中心大樓周圍的人行道上，發現近300隻鳥的屍體。（圖／翻攝自推特／@MelissaBreyer）



記者張方瑀／綜合報導

美國紐約世貿中心外的人行道上，近日出現數百隻候鳥的屍體，原來他們是在飛行時撞上高樓玻璃後掉落死亡。專家就指出，受到暴風天氣影響，夜間光線在多雲時更容易對鳥類造成影響，才會誤撞上「閃閃發光」的大樓玻璃而死。

根據《紐約郵報》報導，紐約鳥類志工布雷耶（Melissa Breyer）15日在推特發文表示，她在曼哈頓新世貿中心大樓周圍的人行道上，發現了將近300隻鳥的屍體，「我完全嚇壞了，我環顧四週，就像是一場惡夢。」少部分鳥還有一絲氣息，也立刻被她送到野生鳥類基金會的康復機構，等待康復後重新野放。

I did this for 65 minutes straight doing one loop around @4WTC and @3NYWTC — most of these before sunrise. Please can we turn off lights during migration??? pic.twitter.com/pCXoJkUXo0 — Melissa Breyer (@MelissaBreyer) September 14, 2021

曼哈頓的各種摩天大樓多年來一直都是候鳥殺手，非營利組織「奧杜邦學會」（National Audubon Society）保護與科學副主任帕金斯（Kaitlyn Parkins）表示，夜間燈光對鳥類的影響相當大，「大樓可以盡量減少夜間照明，或是處理會反光的玻璃，就能大幅避免鳥被窗殺。」

除此之外，這個星期鳥類的死亡數量偏高，推測是和暴風天氣有關，因為多雲的夜晚會讓光線對鳥類的影響更大。世貿中心聯合開發商兆華斯坦地產（Silverstein Properties）的發言人指出，他們正努力推動鳥類保護措施，「我們鼓勵辦公室在晚上關燈，並在候鳥季節盡可能地放下百葉窗。」

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