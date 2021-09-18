南韓疫苗副作用3天通報1.2萬件！　「這一牌」累計死亡占最多

▲南韓京畿道富川市某體育場館內，高中生與教職人員等候施打第1劑輝瑞疫苗。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

南韓昨（17）日下午達成疫苗接種覆蓋率7成的目標，然而在加速國內施打之際，異常副作用的通報案例卻跟著急遽暴增，光是15至17日短短3天就通報1萬2703例，其中輝瑞（BNT）占8231例、阿斯特捷利康（AZ）占1369例、莫德納占3024例、嬌生占79例。

根據《韓聯社》，15至17日之間共出現32起接種疫苗後死亡的案例，其中AZ占17人、輝瑞占12人、莫德納占3人，皆尚未釐清死因與接種疫苗之間的因果關係；而全身過敏性休克共新增60例，其中輝瑞占37例；莫德納占21例、AZ與嬌生各占1例；至於其副作用須入住加護病房治療、產生永久障礙與嚴重後遺症者為356例（輝瑞214例、AZ為93例、莫德納47例、嬌生2例）。

另外，第1劑施打AZ、第2計混打輝瑞疫苗者3天內則通報新增146起異常副作用案例，累計共為6027例。

據悉，南韓從今年2月26日起開放大規模施打新冠疫苗至今，共累計通報23萬9935起異常副作用案例，占總施打人口5660萬7694的比率為0.42%。而截至18日0時為止共累計通報922起死亡案例（包含由其他副作用症狀惡化後死亡的案例），其中輝瑞占489例、AZ占400例、莫德納占20例、嬌生占13例。

其餘較輕微、屬於一般副作用，如接種後肌肉痠痛、頭痛、發燒、噁心等症狀者累計23萬44例，占所有累計通報副作用（23萬9935起）的比率為95.9%。

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