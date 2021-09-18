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伊朗：獲上海合作組織正式批准為永久會員

▲▼伊朗總統萊希（Ebrahim Raisi）。（圖／路透）

▲伊朗總統萊希（Ebrahim Raisi）。（圖／路透）

文／中央社

官方伊朗通訊社（IRNA）昨天報導，上海合作組織成員國元首理事會第21次會議已經批准伊朗成為永久會員。伊朗總統萊希致詞強調「霸權和單邊主義將會失敗」，含蓄地向美國傳達訊息。

半島電視台（Al Jazeera）報導，這項會議在塔吉克首都杜桑貝（Dushanbe）召開，其他成員國中國、俄羅斯、印度、巴基斯坦、塔吉克、烏茲別克、吉爾吉斯、哈薩克高階官員與會。

伊朗過去15年為上合組織觀察員，期盼成為正式會員有助於推升其經濟和區域地位。

萊希（Ebrahim Raisi）昨天在上海合作組織高峰會致詞時強調，擴大與區域國家的政治、經濟和文化關係、保護伊朗免受西方片面懲罰，是德黑蘭外交政策目標。

他表示，伊朗的地緣政治地位、人口、能源供給、運輸潛力、勞動力和文化可以對包括中國一帶一路倡議在內的重大區域總體規劃提供「有意義動能」。

萊希說：「世界已邁入新紀元，霸權和單邊主義將會失敗。國際平衡正朝向多邊主義和權力重新分配，以造福獨立國家。」

他強調「制裁或經濟恐怖主義」是區域進步的重大阻礙，呼籲上海合作組織成員國發展出架構和機制，以集體力量對抗制裁。

萊希指出：「片面制裁不只針對單一國家。近年來的趨勢明顯，制裁針對更多獨立國家，尤其是這個組織的成員國。」

伊朗2015年與世界列強簽署通稱「伊朗核子協議」的「聯合全面行動方案」（JCPOA），以德黑蘭抑制核計畫來換取解除大部分經濟制裁。美國前總統川普政府於2018年5月8日退出協議，並對德黑蘭實施一系列制裁，使伊朗無法獲取這項協議承諾的經濟效益。伊朗則以縮減履行對核協議所作承諾加以反制。

針對核子協議，萊希表示，外交是確保國家利益的工具，但同時強調，其有效性端賴各國確實遵守。他說：「不幸的是，部分國家自認可以運用威脅和施壓手段，而從外交上獲益。」

伊朗與核子協議其他簽約方可望很快針對恢復JCPOA在奧地利維也納復談，萊希藉此含蓄地向美國傳達訊息。他強調，沒有什麼事情可以阻擋伊朗「和平的」核子倡議。

於16日抵杜桑貝的萊希原定與俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）進行雙邊會談。在蒲亭因核心成員確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病）而自主隔離後，雙方同意會晤延期舉行。

《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

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