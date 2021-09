伊朗：獲上海合作組織正式批准為永久會員

▲伊朗總統萊希(Ebrahim Raisi)。(圖/路透)



文/中央社

官方伊朗通訊社(IRNA)昨天報導,上海合作組織成員國元首理事會第21次會議已經批准伊朗成為永久會員。伊朗總統萊希致詞強調「霸權和單邊主義將會失敗」,含蓄地向美國傳達訊息。

半島電視台(Al Jazeera)報導,這項會議在塔吉克首都杜桑貝(Dushanbe)召開,其他成員國中國、俄羅斯、印度、巴基斯坦、塔吉克、烏茲別克、吉爾吉斯、哈薩克高階官員與會。

伊朗過去15年為上合組織觀察員,期盼成為正式會員有助於推升其經濟和區域地位。

萊希(Ebrahim Raisi)昨天在上海合作組織高峰會致詞時強調,擴大與區域國家的政治、經濟和文化關係、保護伊朗免受西方片面懲罰,是德黑蘭外交政策目標。

他表示,伊朗的地緣政治地位、人口、能源供給、運輸潛力、勞動力和文化可以對包括中國一帶一路倡議在內的重大區域總體規劃提供「有意義動能」。

萊希說:「世界已邁入新紀元,霸權和單邊主義將會失敗。國際平衡正朝向多邊主義和權力重新分配,以造福獨立國家。」

他強調「制裁或經濟恐怖主義」是區域進步的重大阻礙,呼籲上海合作組織成員國發展出架構和機制,以集體力量對抗制裁。

萊希指出:「片面制裁不只針對單一國家。近年來的趨勢明顯,制裁針對更多獨立國家,尤其是這個組織的成員國。」

Opening Remarks of Meeting of Foreign Ministers of #Pakistan , #China, #Russsia and #Iran on The Sidelines The #Shanghai_Cooperation_Organization_Council Summit 2021 in Dushanbe #Tajikistan#PakistanZindabadpic.twitter.com/N3IrlnZxnt