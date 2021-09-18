兒少染疫嚴重程度曝！恐怖後遺症可維持12週　腹痛、疲勞都是症狀

▲澳洲研究顯示，兒童感染新冠後的症狀較輕，即使出現新冠長期症狀也不會持續超過3個月。此為示意圖，非新聞當事人。（示意圖／取自免費圖庫freepik）

記者葉睿涵／綜合報導

澳洲梅鐸兒童研究所（MCRI）最新研究顯示，大部分感染新冠肺炎的兒童和青少年症狀都比較輕微，也很少會出現被泛指為「恐怖後遺症」的「新冠長期症狀」（Long COVID），即使有，症狀持續超過12週的機率也相對較低。

綜合外媒報導，這項17日發布在《兒科傳染病期刊》（PIDJ）的論文，在對全球1萬9400名兒童和青少年進行研究後發現，即使在Delta變種病毒出現後，新冠對於兒童和青少年來說依舊不算是非常嚴重的疾病，大部分染疫的兒童和青少年都不需要入院接受治療，而且他們的新冠症狀也會在4至12週之間有所改善。

報導稱，與成年人持續24至32週的「新冠長期症狀」相比， 兒童與青少年的症狀不算嚴重，他們常見的症狀為頭痛、疲勞、睡眠障礙、注意力不集中和腹痛。MCRI的兒科傳染病專家柯蒂斯（Nigel Curtis）表示，與「新冠長期症狀」相關的現有研究存在「重大局限性」，而且誇大了它可能對兒少造成的影響。

▲兒童的新冠長期症狀大多為頭痛、疲累、睡眠障礙、注意力不集中等。此為示意圖，非新聞當事人。（示意圖／取自免費圖庫Unsplash）

他解釋，「新冠長期症狀」並非正式的醫學術語，世界衛生組織（WHO）不過將它用來描述新冠患者在康復2週後仍存在新冠症狀的現象，而且「頭痛、疲勞、睡眠障礙或注意力不集中這些症狀在沒有染疫的人群中也很常見」，因此研究人員很難判定類似症狀是否來自「新冠長期症狀」。

柯蒂斯認為，目前迫切需要進一步研究的，是新冠病毒對兒少的長期影響為何，以便政府可以為他們制定最合適的疫苗政策。另外研究也發現，原本存在肥胖、慢性腎臟疾病、心血管疾病、免疫系統疾病等健康狀況的兒童和青少年，罹患新冠後病情演變成重症的風險要高出25倍。

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