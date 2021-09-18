驚人瞬間曝光！鯊魚竟遭「超巨石斑」一口吞掉　老船長也嚇呆

記者吳美依／編譯

美國佛州古德蘭（Goodland）海岸出現驚人場景，57歲船長約翰（John Brossard）帶領船員出海捕抓鯊魚，卻突然出現3隻巨大的伊氏石斑魚（Atlantic goliath grouper），其中一尾瞬間跳出水面，一口吞下身長達3英尺（約90公分）的鯊魚。他和船員們親眼目睹這一幕，全都嚇得說不出話來，而側錄影片也在網路上瘋傳。

約翰等人來到一片混濁水域，放下釣魚線等待，他們鎖定一隻鯊魚時，就看見3隻「不速之客」在附近遊蕩、伺機而動。其中一隻石斑魚瞬間竄出水面，一口奪走獵物，力道之大竟把釣魚線也扯斷，牠接著迅速游走，消失在眾人視線中。

▲美國佛州一群船員親眼目睹石斑魚吞掉鯊魚的畫面。（圖／翻攝自YouTube／Capt John Brossard aka Shark Chaser Charters）



約翰回憶，大家起初看見那幾隻巨型石斑魚，只是想著，「哇！真是難以置信……比鯊魚還大隻呢！」但親眼看見吞食瞬間，全都震撼極了，「我們非常驚訝，牠基本上吃掉了鯊魚，也把釣魚線扯斷了。我們用的是50磅釣魚線，但這顯然不夠」。

約翰估計，那尾石斑魚至少重達500磅（約227公斤），他補充提到，自己的船隊一直都在「危險海域」捕魚，「這裡有鯊魚、鱷魚、蟒蛇、海豚和海牛，這是世上唯一一個所有生物都聚集在一起的地方，而每個生物都想要吃掉其他生物」。