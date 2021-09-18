華郵：美擬加購「5億劑輝瑞疫苗」捐贈全球　最快下周公布

▲《華盛頓郵報》報導，美國預計採購5億劑輝瑞疫苗，捐贈全球。（圖／路透社）



記者吳美依／綜合外電報導

《華盛頓郵報》17日引述2名消息人士說法報導，美國將採購5億劑輝瑞疫苗，捐贈給世界各國，與全球人類分享疫苗資源。本次採買預計在下周舉行的聯合國大會（ United Nations General Assembly）公布，但交易細節與最終條款尚未敲定。

白宮疫苗協調官員安茲（Jeff Zients）拒絕評論此事，僅說疫苗取得途徑將是下周聯合國大會的「重要主題」。輝瑞發言人羅斯（Amy Rose）也在聲明中表示，「輝瑞將堅定地竭盡所能，確保全球人類擁有公平且可負擔的疫苗取得途徑。雖然我們今天沒有特定消息要分享，但正積極與全球政府及公衛夥伴合作，努力實現這個目標」。

美國6月也採購5億劑疫苗，透過Covax計畫分享給各國，尤其優先捐贈中低收入國家。總統拜登也持續強調透過疫苗接種擊敗疫情的重要性，並且計畫在聯合國大會的場邊會談舉行另一場疫情視訊峰會。

另外，《路透社》取得美國政府文件草稿報導，聯合國希望能在2022年達成全球70％人口接種疫苗的目標，目前正在爭取各國領袖支持。

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