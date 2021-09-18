　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

101歲嬤1周3天「出海捕龍蝦」　曾被割傷縫7針！霸氣喊：做到掛掉

▲▼高齡101歲的龍蝦捕手奧麗薇。（圖／達志影像／美聯社）

▲高齡101歲的龍蝦捕手奧麗薇。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者黃品臻／綜合報導

百歲龍蝦阿嬤！美國緬因州一艘捕撈龍蝦的漁船上，有個特別的身影，她是現年高齡101歲的奧麗薇（Virginia Oliver），不僅是當地最年長的龍蝦捕手，也可能是全世界最年長的龍蝦捕手。

綜合外媒報導，奧麗薇非常熱愛捕撈龍蝦的工作，每年的5月到11月，她一週有三天會在屬於已逝丈夫、刻著自己名字的漁船上，與78歲的兒子麥克斯（Max）一起出海捕龍蝦。

奧麗薇7歲起就跟著父親出海捕龍蝦，當時這份工作被認為是「男人的工作」，船上沒有任何女性，但這並不影響她對這份工作的熱愛，94個年頭過去，她仍在海上乘風破浪。

在奧麗薇幾十年來的捕撈生涯中，龍蝦產業發生了很大的變化，龍蝦已經從工人階級的食物，變成高檔餐廳裡的美味佳餚。她第一次捕龍蝦時，當時龍蝦在碼頭販售的價格為每磅28美分，但現在的價格是當時的15倍，而最初用來捕撈龍蝦的木網現今都換成了鐵網，舊木網則成了餐廳裡的裝飾藝術品。

幾年前奧麗薇曾遭螃蟹剪斷手指被縫了7針，醫生曾問她為何要出海捕龍蝦，她僅是回答「因為我想要」。在醫生眼中，捕撈龍蝦的工作對高齡的奧麗薇來說太過危險，但作為一生志業，她無法放棄，無奈地表示，「好吧，我不在乎他怎麼想！」

母子二人的分工就是麥克斯會將龍蝦陷阱收回，奧麗薇則負責挑選可抓捕的龍蝦綁住，其餘小龍蝦丟回海裡。

奧麗薇稱自己是船上的老大，若兒子有天不想再出海，她絕對無法容忍，而麥克斯則說母親不會放棄這份工作，還曾警告過他如果要退休，「最好是因為有什麼大問題」。

奧麗薇也表示，若要談到退休日期，只能在一個地方看到，就是墓碑，「等我死了吧！」顯見她對於捕撈龍蝦工作的熱愛。

►日本「美型壓力鍋」激殺5.5折！

ET快訊
中秋連假首日「本土+0」！今增6例境外移入、無人死亡
快訊／北市公布案16226足跡　3天搭8趟次公車、途經西門站
LIVE／第9輪BNT有望擴大開放對象！　陳時中最新說明
獨／澎恰恰破產前求救吳宗憲！　合作破局電話內容曝光
酒駕被逮簽名「蔡英文」　她怒對警大吼：我是本人！
國道這1路段「車速20km↓」紫爆！　午後6地雷路段曝
iPhone 13五大電信資費一次看　「這裡綁約」每款便宜1
女星爬山「胸前全是洞」！　中空躺石照掀暴動

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

誤將針筒重複使用！日護理師裝沒事繼續「打空針」　14天後才自首

101歲嬤1周3天「出海捕龍蝦」　曾被割傷縫7針！霸氣喊：做到掛掉

他不甩防疫DIY椰殼口罩戴整天！警到場竟只罰做俯臥撐　背後原因曝

拜登22日邀各國領袖舉行防疫峰會　誓言「2022年底」結束新冠疫情

她們打BNT月經失調痛到暈！25歲女「狂吃頭痛藥」　腦出血昏迷未醒

日本擬開放接種第3劑新冠疫苗！　專家：原則上不混打

華郵：美擬加購「5億劑輝瑞疫苗」捐贈全球　最快下周公布

兒少染疫嚴重程度曝！恐怖後遺症可維持12週　腹痛、疲勞都是症狀

自爆靈魂出竅！日女學霸「睡公主病」狂睡1星期　變成另一個人

伊朗：獲上海合作組織正式批准為永久會員

女乘客搭Uber「上車狂噴液體」　司機怒取消訂單：去搭別的車！

拒絕驗票！台鐵站長怒抓逃票慣犯　被要求補票還嗆：我臺大法律碩士

神人90天徒手蓋起「露天游泳池」　內藏滑水道！奇蹟手藝根本是麥塊

男考機車駕照「直線七秒」抖爆　自嘲手腳中風XD網笑：別上路啊

陳意涵曬新髮型！老公「又換一個老婆」　「暴瘦凸眼」素顏曝光…網驚：變了個人

楊一展送龍劭華哀痛「多重視資深藝人」　楊烈惋惜好友：為什麼大家怕醫院

罹癌媽2次化療「等不到健康的肺」　6歲兒醫院陪病3年...夫：救我太太

小鬼黃鴻升「扶喝醉爸爸」最親近的一次　黃爸爸再看不捨：心裡很有感觸

小黃司機載客鑽巷...不讓險撞路人　他怒捶車嗆：靠到我了！下來講啊

晚餐打翻漏出湯汁留下食物殘渣　藍衣男騎車落跑！店家怒PO網

誤將針筒重複使用！日護理師裝沒事繼續「打空針」　14天後才自首

101歲嬤1周3天「出海捕龍蝦」　曾被割傷縫7針！霸氣喊：做到掛掉

他不甩防疫DIY椰殼口罩戴整天！警到場竟只罰做俯臥撐　背後原因曝

拜登22日邀各國領袖舉行防疫峰會　誓言「2022年底」結束新冠疫情

她們打BNT月經失調痛到暈！25歲女「狂吃頭痛藥」　腦出血昏迷未醒

日本擬開放接種第3劑新冠疫苗！　專家：原則上不混打

華郵：美擬加購「5億劑輝瑞疫苗」捐贈全球　最快下周公布

兒少染疫嚴重程度曝！恐怖後遺症可維持12週　腹痛、疲勞都是症狀

自爆靈魂出竅！日女學霸「睡公主病」狂睡1星期　變成另一個人

伊朗：獲上海合作組織正式批准為永久會員

樹葉、柚子、石頭都來排隊了　高雄前鎮「三節奇景」網讚爆

中秋連假首日「本土+0」！　今增6例境外移入、無人死亡

誤將針筒重複使用！日護理師裝沒事繼續「打空針」　14天後才自首

本周我最毛／西施犬「頭饋頸圈」仰躺沙發　睡到打呼笑翻網

快訊／北市公布案16226足跡　3天搭8趟次公車、途經西門站等地

限女入住！大樓儲物空間　月租3200元竟充當雅房

大一新生「開學典禮」偷拍正妹裙底！入學一半「直接退學」趕回家

中職洋將專案申請　中央疫情指揮中心終於核準！

宛如神隱少女場景！全台最美鹽田秘境「消失的海上道路」

曾莞婷一度哭到無法說話　追思龍劭華「他像爸爸一樣」

18歲少女遭下藥「全身扭曲失控」　臉歪手指像雞爪4小時...驚悚片曝

國際熱門新聞

海上漂4天　媽喝尿哺乳「被吸乾」脫水亡

看了9年　女崩潰發現婦科醫是生父

美研究：輝瑞BNT效力只排第2　最強品牌曝

荷蘭傳隨機攻擊　十字弓射殺2人

15歲男孩想量GG長度　整綑USB線卡進尿道

打BNT大姨媽痛暈！25歲女狂吃頭痛藥腦出血

台捐日本百萬片口罩　數字有玄機

被美英澳協議捅一刀！法國急召回美澳大使

YouTuber叫兒裝哭忘剪掉　網爆罵

五角大廈證實　空襲炸死10平民

變種病毒空氣傳播變更強　專家教1招自保

她露出胸罩又扭腰　大媽崩潰飆罵：妳下流

川普再選　裴洛西：將成為首位兩敗輸家

鯊魚遭大石斑一口吞　老船長嚇呆

更多熱門

相關新聞

拜登22日舉行防疫峰會　誓明年底結束疫情

拜登22日舉行防疫峰會　誓明年底結束疫情

白宮17日宣布，美國總統拜登（Joe Biden）將會在22日與世界各國領袖舉行線上防疫峰會，希望能夠以在2022年底前結束新冠疫情為目標，加速全球疫苗接種速度。目前尚未公開有哪些領導人會參與。

AUKUS聯盟讓英陷入台海衝突　強生回應

AUKUS聯盟讓英陷入台海衝突　強生回應

美研究：輝瑞BNT效力只排第2　最強品牌曝

美研究：輝瑞BNT效力只排第2　最強品牌曝

美艦貝瑞號航經台海　國防部：全程掌握

美艦貝瑞號航經台海　國防部：全程掌握

隋棠實測「12星座孩要叫幾遍才會聽」

隋棠實測「12星座孩要叫幾遍才會聽」

關鍵字：

龍蝦捕龍蝦Virginia Oliver101歲Max緬因州美國

讀者迴響

熱門新聞

花619元叫火鍋「送來2袋水」　老闆公開訂單反擊

鳳梨打6洞「入珠狂塞7749顆」痛爆GG！

張庭身價300億…悄註銷9家公司　被瘋傳「逃回台灣」

快訊／天才剛亮！　連假首日國1「紫爆」路段曝

中秋開跑！星巴克連續10天買1送1

許怡才遭逼陪睡是真的！幕後人士曝：拍一半跑去開房

中秋節「極陰日」！4生肖小心沖煞衰運上身

張庭爆9公司突註銷「2個月前資金被凍結」！16億一夜泡湯

快訊／國3這路段也「紫爆」　時速18公里

4分鐘被連開5紅單　駕駛質疑警方

鬼父「性侵女兒」生下孩子！老婆庭上求情

電話一接就掛！鄉民曝內幕：接了就輸了

營養師警告：3族群不能吃柚子！和這些藥一起吃超可怕

連千毅開嗆澎恰恰：我知名度不比你差

4大超商+15家手搖飲「中秋優惠」快看

更多

最夯影音

更多
女乘客搭Uber「上車狂噴液體」　司機怒取消訂單：去搭別的車！

女乘客搭Uber「上車狂噴液體」　司機怒取消訂單：去搭別的車！
拒絕驗票！台鐵站長怒抓逃票慣犯　被要求補票還嗆：我臺大法律碩士

拒絕驗票！台鐵站長怒抓逃票慣犯　被要求補票還嗆：我臺大法律碩士

神人90天徒手蓋起「露天游泳池」　內藏滑水道！奇蹟手藝根本是麥塊

神人90天徒手蓋起「露天游泳池」　內藏滑水道！奇蹟手藝根本是麥塊

男考機車駕照「直線七秒」抖爆　自嘲手腳中風XD網笑：別上路啊

男考機車駕照「直線七秒」抖爆　自嘲手腳中風XD網笑：別上路啊

陳意涵曬新髮型！老公「又換一個老婆」　「暴瘦凸眼」素顏曝光…網驚：變了個人

陳意涵曬新髮型！老公「又換一個老婆」　「暴瘦凸眼」素顏曝光…網驚：變了個人

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

萌寵快來！2萬大獎等你拿

萌寵快來！2萬大獎等你拿

寵物不管怎樣都好萌！東森寵物雲邀你參加金萌獎，最高2萬大獎等你抱回家。

毛爸媽必看 滿額送好禮！

毛爸媽必看 滿額送好禮！

即日起至9/17參加毛孩打牙祭活動，全站結帳滿額送寵物營養食品！快到寵物雲毛毛商城

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面