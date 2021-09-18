101歲嬤1周3天「出海捕龍蝦」　曾被割傷縫7針！霸氣喊：做到掛掉

▲高齡101歲的龍蝦捕手奧麗薇。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者黃品臻／綜合報導

百歲龍蝦阿嬤！美國緬因州一艘捕撈龍蝦的漁船上，有個特別的身影，她是現年高齡101歲的奧麗薇（Virginia Oliver），不僅是當地最年長的龍蝦捕手，也可能是全世界最年長的龍蝦捕手。

綜合外媒報導，奧麗薇非常熱愛捕撈龍蝦的工作，每年的5月到11月，她一週有三天會在屬於已逝丈夫、刻著自己名字的漁船上，與78歲的兒子麥克斯（Max）一起出海捕龍蝦。

奧麗薇7歲起就跟著父親出海捕龍蝦，當時這份工作被認為是「男人的工作」，船上沒有任何女性，但這並不影響她對這份工作的熱愛，94個年頭過去，她仍在海上乘風破浪。

在奧麗薇幾十年來的捕撈生涯中，龍蝦產業發生了很大的變化，龍蝦已經從工人階級的食物，變成高檔餐廳裡的美味佳餚。她第一次捕龍蝦時，當時龍蝦在碼頭販售的價格為每磅28美分，但現在的價格是當時的15倍，而最初用來捕撈龍蝦的木網現今都換成了鐵網，舊木網則成了餐廳裡的裝飾藝術品。

幾年前奧麗薇曾遭螃蟹剪斷手指被縫了7針，醫生曾問她為何要出海捕龍蝦，她僅是回答「因為我想要」。在醫生眼中，捕撈龍蝦的工作對高齡的奧麗薇來說太過危險，但作為一生志業，她無法放棄，無奈地表示，「好吧，我不在乎他怎麼想！」

母子二人的分工就是麥克斯會將龍蝦陷阱收回，奧麗薇則負責挑選可抓捕的龍蝦綁住，其餘小龍蝦丟回海裡。

奧麗薇稱自己是船上的老大，若兒子有天不想再出海，她絕對無法容忍，而麥克斯則說母親不會放棄這份工作，還曾警告過他如果要退休，「最好是因為有什麼大問題」。

奧麗薇也表示，若要談到退休日期，只能在一個地方看到，就是墓碑，「等我死了吧！」顯見她對於捕撈龍蝦工作的熱愛。