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美FDA專家壓倒性反對「全民打第3劑」！　憂增加年輕人心肌炎風險

▲▼美國,疫苗,口罩。（圖／達志影像／美聯社）

▲專家擔憂，施打第三劑會使年輕男性罹患心肌炎的風險增加。（圖／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／編譯

美國食品與藥物管理局（FDA）的顧問小組17日針對是否全面開放第三劑疫苗接種進行投票，然而大多數的專家卻認為「不應該以全民為對象施打加強劑」，建議只替65歲以上、罹患嚴重疾病的高危險族群或是在第一線工作的醫護人員以及教師接種。

根據《路透社》報導，美國當局早在8月就已經宣布，有意自9月20日起替民眾接種第三劑疫苗，不過美國疾病防治中心（CDC）與FDA都要求輝瑞提出充分數據，才願意批准。FDA疫苗與相關生物製品諮詢委員會17日召集多名顧問對該項新政策方案進行投票，有高達16人贊成「不應該向16歲以上且已經施打第二劑輝瑞疫苗6個月的民眾提供第三劑」，僅2人反對。

專家認為，目前的數據仍不足以支持當局批准全面施打第三劑，他們希望能夠看到更多的安全數據，特別是年輕人在接種疫苗後罹患心肌炎的風險。專家建議，衛生當局應該將第三劑施打對象的範圍縮小至65歲以上以及罹患嚴重疾病等高風險患者，亦或是容易曝露於病毒之下的醫療從業人員以及教師等職業，因為他們更容易感染病毒，而數據也顯示，疫苗保護力會隨著時間下降。

儘管顧問小組的意見無法制約FDA的最終決定，但通常FDA仍會參考專家建議進行判斷。白宮發言人穆尼奧斯（Kevin Munoz）表示，一旦下個周末相關程序通過，他們將隨時準備為符合條件的民眾施打第三劑疫苗。

CDC的顧問小組預計於22日與23日召開會議，進一步商討應該開放那些人接種加強劑。除此之外，美國衛生當局也持續要求輝瑞提供更多的數據，以證實施打第三劑的安全性。

《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

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