英美澳「AUKUS聯盟」讓英國陷入台海衝突？　強生：會捍衛國際法

▲英國首相強生（Boris Johnson）。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國、英國、澳洲宣布建立AUKUS戰略夥伴關係，英美兩國將和澳洲分享敏感技術，讓其可以開發首艘核動力潛艦。英國前首相梅伊（Theresa May）詢問首相強生，此聯盟是否會讓英國被捲入台海衝突中；強生則重申英國捍衛國際法的決心。

根據《衛報》報導，前首相、現任保守黨下議院議員梅伊在辯論時詢問，「如果中國試圖進犯台灣，英國將在回應時採取什麼立場？這份協議的含意是什麼？」強生（Boris Johnson）則不排除任何可能性地表示，「英國仍然決心捍衛國際法，這是我們給世界各地朋友的有力建議，也是我們給北京政府的有力建議。」

美國總統拜登（Joe Biden）15日與澳洲總理莫里森（Scott Morrison）、強生召開三方視訊聯合記者會，宣布建立AUKUS戰略夥伴關係。AUKUS戰略夥伴關係的第一項重大計畫是協助澳洲取得至少8艘核動力潛艦。如果該計畫實現，澳洲可能展開例行巡航，穿越北京主張擁有主權的南海海域，最北可至台灣。

中國大陸外交部發言人趙立堅則批評，AUKUS聯盟嚴重破壞地區和平穩定，不僅加劇軍備競賽，也損害國際間對核武不擴散的努力，「有關國家應摒棄陳舊的冷戰零和思維和狹隘的地緣政治觀念，尊重地區國家民心，多做有利於地區和平穩定發展的事，否則只會搬起石頭砸自己的腳。」

工黨領袖施凱爾（Keir Starmer）提問表示，強生如何確保AUKUS協議能提升英國對中國的影響力；強生指出，AUKUS並不針對任何東亞大國，「最重要的是議會要明白，AUKUS無意與任何大國對抗。」

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