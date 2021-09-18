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她們打BNT月經失調痛到暈！25歲女「狂吃頭痛藥」　腦出血昏迷未醒

▲▼南韓2名20多歲年輕女性接種輝瑞疫苗後，出現腦出血現象。（示意圖／達志影像／美聯社）

▲南韓2名20多歲年輕女性接種輝瑞疫苗後，出現腦出血現象。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

南韓新冠疫苗接種覆蓋率昨（17）日下午正式突破70%，高達3600萬人已施打過第1劑，不過疫苗異常副作用案例卻不斷頻傳。最近2名年僅20多歲的年輕女子在接種輝瑞（BNT）疫苗，皆感到如中槍般的嚴重頭痛，送往醫院急診室後昏迷，之後才被診斷為「腦出血」，其中一人因為每天吃太多頭痛藥，至今仍未恢復意識。

根據韓媒《中央日報》，2名年輕女子的家屬分別於16日在青瓦台官網上發起連署，希望政府在全力提高接種覆蓋率之際，能花多點心力關注慘受疫苗副作用之苦的民眾。

A某在「今年21歲的女兒身體健康，卻在接種輝瑞後腦出血」一文中表示，她的女兒先前並沒有任何疾病，然而8月4日接種第1劑輝瑞後，8月20日凌晨卻開始產生嚴重的頭痛、嘔吐、呼吸困難、月經周期不規則、生理痛、骨盆肌肉痠痛，緊急送往大學附屬醫院急診室，因為腦出血而昏迷，之後院方診斷為是蜘蛛膜下腔腦動脈瘤出血。

A某表示十分懊悔，「回想過去，我的女兒積極配合政府的疫苗政策，積極預約施打殘劑（剩餘疫苗，잔여백신），然而當時我卻沒有積極阻撓，我對自己感到心寒。」

A某透露，她的女兒雖在接受手術後已逐漸從疫苗副作用中恢復並辦理出院，但至今卻還是常常感到頭暈，只要搭車時行經路面凹凸不平處，就會感到頭痛、想吐，期盼政府能對副作用案例積極負責，讓願意配合政府的國民感到安心。

▼南韓第1劑新冠疫苗覆蓋率已於17日下午突破7成，超過3600萬人施打。（圖／達志影像）

▲▼南韓第1劑新冠疫苗覆蓋率已於17日下午突破7成，超過3600萬人施打。（圖／達志影像）

另一名民眾B某則在「25歲女子接種輝瑞後腦出血」一文中表示，姪女是貌美、身體健康的25歲女性，在青春綻放之際施打輝瑞疫苗，沒想到才幾天以後就出現劇烈頭痛，最後被診斷為腦出血，目前仍躺在大學附屬醫院的加護病房，至今仍未恢復意識。

B某透露，「姪女以為劇烈頭痛是疫苗引起的副作用，因此這幾天都遵照指示服用頭痛藥，沒想到變成這樣！如果當初沒有遵照指示吃頭痛藥，也不會變這麼慘。」

B某呼籲政府，應優先針對施打疫苗後身體產生劇烈副作用的民眾支付醫療費用。

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