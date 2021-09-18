美CDC最新數據出爐！輝瑞BNT疫苗效力只排第2　最強品牌曝光

▲美國CDC最新研究顯示，莫德納的疫苗效力比輝瑞和嬌生高，下同。（圖／路透）

記者葉睿涵／綜合報導

美國疾病控制與預防中心（CDC）17日發布最新研究結果顯示，莫德納、輝瑞和嬌生疫苗雖然都為接種者提供了「實質性保護」，但3者比對下來，莫德納疫苗對治療住院的新冠患者最為有效，排名其後的分別為輝瑞和嬌生疫苗。

綜合CNN等外媒報導，研究人員對今年3月11日至8月15日期間，在美國18個州、21家醫院住院的3600多名成年人進行研究後發現，莫德納疫苗對治療住院患者的有效性為93%，而輝瑞和嬌生疫苗的效力則分別為88%和71%。

在所有受試者中，有1682名患者的新冠檢測結果呈陽性，而其餘陰性結果的人則被視為對照組，免疫功能低下的患者未被涵括其中。研究中有64%的受試者未接種疫苗，近13%的人接種了2劑莫德納疫苗，20%接種了2劑輝瑞疫苗，而剩餘的3%則接種了2劑嬌生疫苗。

接種莫德納疫苗的患者，第2劑疫苗的效力在14至120天內達到93%，並在約4個月後略微下降至92%。不過研究人員發現，輝瑞疫苗的效力下滑幅度更大，患者在接種第2劑疫苗的120天後，疫苗效力從91%下滑到只剩77%。

研究人員分析，莫德納疫苗在4個月後仍保持高效力的原因可能與疫苗中的mRNA含量更高有關，不過研究人員也不排除這是因為莫德納在施打第1劑和第2劑疫苗之間的間隔時間較長所致。莫德納疫苗的接種者施打2劑疫苗的間隔時間為4週，而輝瑞疫苗則為3週。

報告強調，儘管真實世界的數據表明，不同品牌的疫苗保護力存在些微差異，但所有經FDA批准授權的新冠疫苗都能為住院患者提供實質性的保護。

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