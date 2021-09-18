　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

跨種族之戀！雄海豚「瘋狂愛上」23歲女研究員　被迫分開心碎自殺

▲▼ 2006年9月，佛州克利爾沃特海洋水族館Clearwater Marine Aquarium），保育員艾許莉（Ashley Riese）正在照顧瓶鼻海豚溫特（Winter）。（圖／達志影像／美聯社）

▲2006年9月，美國佛州保育員艾許莉（Ashley Riese）正在克利爾沃特海洋水族館（Clearwater Marine Aquarium）照顧瓶鼻海豚溫特（Winter）。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／編譯

美國國家航太總署（NASA）在1960年代資助了一項詭異實驗，希望訓練海豚理解、甚至透過噴水孔模仿人類語言，最終釐清人類如何與外星人對話。但是，6歲雄性瓶鼻海豚彼得（Peter）卻瘋狂愛上23歲研究助理瑪格莉特（Margaret Howe），雙方被迫分離後，牠傷心欲絕，最終把自己溺死，被廣泛視為海豚「自殺」案例。

《太陽報》報導，本實驗建造了一座「海豚之家」（The Dolphin House），龐大而複雜的建築內裝滿海水，參與實驗的人類與海豚在這裡共同生活10周。瑪格莉特幾乎整天待在22英吋（約56公分）深的海水裡，和彼得一起吃飯、玩耍，僅偶爾爬到岸上休息。

瑪格莉特發現，實驗進行至第4周時，海豚開始對自己「調情」，不僅會輕咬她，還會磨蹭她的腿部。彼得發現瑪格莉特和其他人類講話，竟會吃醋，甚至已經對另2隻雌性海豚失去興趣；後來，牠連睡覺時間都想待在瑪格莉特的吊床旁邊，一起看著電視。

儘管如此，最終實驗資金耗盡，「海豚之家」被迫關閉，彼得被送往1000英里（約1600公里）外、狹小許多的一間佛州實驗室。幾周後，牠突然拒絕呼吸，沉至水缸底部，最終死亡。

▲▼ 海豚,。（圖／免費圖庫pixabay）

▲海豚被認為是地球上最聰明的動物之一。（圖／免費圖庫pixabay）

海豚據點實驗室（Dolphin Point Laboratory）博士利里（John Lilly）監督了這項實驗，他親自打電話告知瑪格莉特，「彼得自殺了」。獸醫威廉森（Andy Williamson）認為，彼得死於心碎，「瑪格莉特離開時，可以找到一個原因或理由。但彼得可以嗎？牠一生的摯愛離開了」。

動保組織「海豚計畫」（The Dolphin Project）研究員里克歐（Ric O’Barry）也認同彼得死於「自殺」，「海豚不會像我們一樣自動呼吸，每一次呼吸都是有意識的努力。如果生活變得無法忍受，海豚就會深呼吸，然後沉入水底，最後不再呼吸」。瑪格莉特多年後受訪表示，她與彼得建立起深刻情感，「非常珍貴、非常溫柔」。

海豚是否擁有相當程度的心智能力，能夠從事人類意義上的「自殺」，科學界意見分歧。但眾所皆知的是，抑鬱動物確實會做出自我毀滅式的行為，最終甚至因此死亡。

 

►破盤5折！innisfree綠茶籽精華液必囤

ET快訊
張庭爆「16億一夜泡湯」急關9公司逃回台灣！　不尋常內幕曝
快訊／台中漢翔1員工疑遭電擊　無生命跡象搶救中
撐不下去！　「老牌海南雞飯」百貨全面撤櫃
警破門驚見手銬男屍　4煞電擊棒塞嘴狂電+灌毒：他出賣我
美CDC最新數據出爐！BNT效力只排第2　最強品牌曝光
交往4年罕動怒「沒花納豆錢」！依依氣一直被質疑：只因他成就比

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

伊朗：獲上海合作組織正式批准為永久會員

颱風璨樹橫掃日韓！「復活滿血」橋塌建築外牆崩　淹水只是基本

驚人瞬間曝光！鯊魚竟遭「超巨石斑」一口吞掉　老船長也嚇呆

美FDA專家壓倒性反對「全民打第3劑」！　憂增加年輕人心肌炎風險

日害羞女高校生秒變跑酷女郎　美國人被帥翻驚呼「天能」

英美澳「AUKUS聯盟」讓英國陷入台海衝突？　強生：會捍衛國際法

美CDC最新數據出爐！輝瑞BNT疫苗效力只排第2　最強品牌曝光

跨種族之戀！雄海豚「瘋狂愛上」23歲女研究員　被迫分開心碎自殺

與台往來是「務實作法」　立陶宛外長：有意義且透明的選擇

《D.P》真實上演！韓海軍陸戰隊新兵遭狠虐　慘被學長拿充電器燙手

女乘客搭Uber「上車狂噴液體」　司機怒取消訂單：去搭別的車！

拒絕驗票！台鐵站長怒抓逃票慣犯　被要求補票還嗆：我臺大法律碩士

神人90天徒手蓋起「露天游泳池」　內藏滑水道！奇蹟手藝根本是麥塊

陳意涵曬新髮型！老公「又換一個老婆」　「暴瘦凸眼」素顏曝光…網驚：變了個人

男考機車駕照「直線七秒」抖爆　自嘲手腳中風XD網笑：別上路啊

罹癌媽2次化療「等不到健康的肺」　6歲兒醫院陪病3年...夫：救我太太

小黃司機載客鑽巷...不讓險撞路人　他怒捶車嗆：靠到我了！下來講啊

楊一展送龍劭華哀痛「多重視資深藝人」　楊烈惋惜好友：為什麼大家怕醫院

小鬼黃鴻升「扶喝醉爸爸」最親近的一次　黃爸爸再看不捨：心裡很有感觸

澎恰恰否認合作連千毅！「一直都沒談成」　認「債權人增加了」：多半是演藝圈的人

伊朗：獲上海合作組織正式批准為永久會員

颱風璨樹橫掃日韓！「復活滿血」橋塌建築外牆崩　淹水只是基本

驚人瞬間曝光！鯊魚竟遭「超巨石斑」一口吞掉　老船長也嚇呆

美FDA專家壓倒性反對「全民打第3劑」！　憂增加年輕人心肌炎風險

日害羞女高校生秒變跑酷女郎　美國人被帥翻驚呼「天能」

英美澳「AUKUS聯盟」讓英國陷入台海衝突？　強生：會捍衛國際法

美CDC最新數據出爐！輝瑞BNT疫苗效力只排第2　最強品牌曝光

跨種族之戀！雄海豚「瘋狂愛上」23歲女研究員　被迫分開心碎自殺

與台往來是「務實作法」　立陶宛外長：有意義且透明的選擇

《D.P》真實上演！韓海軍陸戰隊新兵遭狠虐　慘被學長拿充電器燙手

吸得到果肉！最新「香瓜手搖杯」開喝了　香瓜冰沙+金萱茶超解膩

梅西想買百年古堡！開價15.6億佔地605坪　戴高樂也曾住過

社區車位剩「最底層B5」怕繞到頭暈！網一致勸買：逛SOGO也停B5啊

首獎是活生生的梅花鹿　搏餅骰子王傻眼「不知該怎麼辦？」

柳賢振連2戰被雙轟　對雙城投2局丟5分吞敗

最蝦趴蓬毛絨球愛兜風！　麥克風圓頭+紅墨鏡帥翻全場

山中「無邊際泳池」免花錢！新北透心涼秘境泡SPA、小魚咬腳皮

中秋節開運、旺桃花！全方位風水秘招大公開

中秋連假第一夜！男星曝西門町老字號慘況　「名店不鞏固本地客人」

女騎士自撞路邊轎車酒測0.56！還在「夢遊」　紀錄表簽下蔡英文

億萬富豪在私人農場建「受孕樂園」　2條件才能參加...讓20女同時懷孕

國際熱門新聞

海上漂4天　媽喝尿哺乳「被吸乾」脫水亡

看了9年　女崩潰發現婦科醫是生父

荷蘭傳隨機攻擊　十字弓射殺2人

美研究：輝瑞BNT效力只排第2　最強品牌曝

台捐日本百萬片口罩　數字有玄機

被美英澳協議捅一刀！法國急召回美澳大使

五角大廈證實　空襲炸死10平民

變種病毒空氣傳播變更強　專家教1招自保

15歲男孩想量GG長度　整綑USB線卡進尿道

川普再選　裴洛西：將成為首位兩敗輸家

YouTuber叫兒裝哭忘剪掉　網爆罵

漢光演習最終日　美軍神盾艦通過台海

女吃到人肉漢堡　發現腐爛手指崩潰

她露出胸罩又扭腰　大媽崩潰飆罵：妳下流

更多熱門

相關新聞

漢光演習最終日　美軍神盾艦通過台海

漢光演習最終日　美軍神盾艦通過台海

美國海軍第七艦隊發布新聞稿說，勃克級導向飛彈驅逐艦貝瑞號（USS Barry，DDG 52）17日依國際法例行通過台灣海峽，展現美國對自由開放印太地區的承諾，這是美艦今年第9度通過台海。

加州野火恐毀千年古木　消防員急用防火毯護樹

加州野火恐毀千年古木　消防員急用防火毯護樹

變種病毒空氣傳播變更強　專家教1招自保

變種病毒空氣傳播變更強　專家教1招自保

熟女加入夫妻床戰　最愛70歲銀髮族

熟女加入夫妻床戰　最愛70歲銀髮族

北韓疑正擴建鈾濃縮廠！恐產氫彈攻擊美國

北韓疑正擴建鈾濃縮廠！恐產氫彈攻擊美國

關鍵字：

北美要聞海豚實驗

讀者迴響

熱門新聞

張庭身價300億…悄註銷9家公司　被瘋傳「逃回台灣」

快訊／天才剛亮！　連假首日國1「紫爆」路段曝

中秋開跑！星巴克連續10天買1送1

花619元叫火鍋「送來2袋水」　老闆公開訂單反擊

許怡才遭逼陪睡是真的！幕後人士曝：拍一半跑去開房

鳳梨打6洞「入珠狂塞7749顆」痛爆GG！

快訊／國3這路段也「紫爆」　時速18公里

中秋節「極陰日」！4生肖小心沖煞衰運上身

鬼父「性侵女兒」生下孩子！老婆庭上求情

電話一接就掛！鄉民曝內幕：接了就輸了

4分鐘被連開5紅單　駕駛質疑警方

營養師警告：3族群不能吃柚子！和這些藥一起吃超可怕

連千毅開嗆澎恰恰：我知名度不比你差

林昀儒賺錢　背後指導高人曝光

13歲女7度戰3男！媽靠一瓶礦泉水抓出惡狼

更多

最夯影音

更多
女乘客搭Uber「上車狂噴液體」　司機怒取消訂單：去搭別的車！

女乘客搭Uber「上車狂噴液體」　司機怒取消訂單：去搭別的車！
拒絕驗票！台鐵站長怒抓逃票慣犯　被要求補票還嗆：我臺大法律碩士

拒絕驗票！台鐵站長怒抓逃票慣犯　被要求補票還嗆：我臺大法律碩士

神人90天徒手蓋起「露天游泳池」　內藏滑水道！奇蹟手藝根本是麥塊

神人90天徒手蓋起「露天游泳池」　內藏滑水道！奇蹟手藝根本是麥塊

陳意涵曬新髮型！老公「又換一個老婆」　「暴瘦凸眼」素顏曝光…網驚：變了個人

陳意涵曬新髮型！老公「又換一個老婆」　「暴瘦凸眼」素顏曝光…網驚：變了個人

男考機車駕照「直線七秒」抖爆　自嘲手腳中風XD網笑：別上路啊

男考機車駕照「直線七秒」抖爆　自嘲手腳中風XD網笑：別上路啊

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

萌寵快來！2萬大獎等你拿

萌寵快來！2萬大獎等你拿

寵物不管怎樣都好萌！東森寵物雲邀你參加金萌獎，最高2萬大獎等你抱回家。

毛爸媽必看 滿額送好禮！

毛爸媽必看 滿額送好禮！

即日起至9/17參加毛孩打牙祭活動，全站結帳滿額送寵物營養食品！快到寵物雲毛毛商城

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面