跨種族之戀！雄海豚「瘋狂愛上」23歲女研究員　被迫分開心碎自殺

▲2006年9月，美國佛州保育員艾許莉（Ashley Riese）正在克利爾沃特海洋水族館（Clearwater Marine Aquarium）照顧瓶鼻海豚溫特（Winter）。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／編譯

美國國家航太總署（NASA）在1960年代資助了一項詭異實驗，希望訓練海豚理解、甚至透過噴水孔模仿人類語言，最終釐清人類如何與外星人對話。但是，6歲雄性瓶鼻海豚彼得（Peter）卻瘋狂愛上23歲研究助理瑪格莉特（Margaret Howe），雙方被迫分離後，牠傷心欲絕，最終把自己溺死，被廣泛視為海豚「自殺」案例。

《太陽報》報導，本實驗建造了一座「海豚之家」（The Dolphin House），龐大而複雜的建築內裝滿海水，參與實驗的人類與海豚在這裡共同生活10周。瑪格莉特幾乎整天待在22英吋（約56公分）深的海水裡，和彼得一起吃飯、玩耍，僅偶爾爬到岸上休息。

瑪格莉特發現，實驗進行至第4周時，海豚開始對自己「調情」，不僅會輕咬她，還會磨蹭她的腿部。彼得發現瑪格莉特和其他人類講話，竟會吃醋，甚至已經對另2隻雌性海豚失去興趣；後來，牠連睡覺時間都想待在瑪格莉特的吊床旁邊，一起看著電視。

儘管如此，最終實驗資金耗盡，「海豚之家」被迫關閉，彼得被送往1000英里（約1600公里）外、狹小許多的一間佛州實驗室。幾周後，牠突然拒絕呼吸，沉至水缸底部，最終死亡。

▲海豚被認為是地球上最聰明的動物之一。（圖／免費圖庫pixabay）



海豚據點實驗室（Dolphin Point Laboratory）博士利里（John Lilly）監督了這項實驗，他親自打電話告知瑪格莉特，「彼得自殺了」。獸醫威廉森（Andy Williamson）認為，彼得死於心碎，「瑪格莉特離開時，可以找到一個原因或理由。但彼得可以嗎？牠一生的摯愛離開了」。

動保組織「海豚計畫」（The Dolphin Project）研究員里克歐（Ric O’Barry）也認同彼得死於「自殺」，「海豚不會像我們一樣自動呼吸，每一次呼吸都是有意識的努力。如果生活變得無法忍受，海豚就會深呼吸，然後沉入水底，最後不再呼吸」。瑪格莉特多年後受訪表示，她與彼得建立起深刻情感，「非常珍貴、非常溫柔」。

海豚是否擁有相當程度的心智能力，能夠從事人類意義上的「自殺」，科學界意見分歧。但眾所皆知的是，抑鬱動物確實會做出自我毀滅式的行為，最終甚至因此死亡。