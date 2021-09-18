全球新冠疫苗「接種率最高」的前50國！美國暴跌22名慘輸這國

▲全球最新疫苗覆蓋率排行榜出爐，才過2個月排名就「大洗牌」。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

全球各國正在積極推動疫苗接種，希望能盡快提高疫苗覆蓋率以控制疫情，Gizmodo引述美國約翰霍普金斯大學數據進行統計，並列出了全世界疫苗接種比例排名前50名的國家。其中值得注意的是，美國從7月的第18名跌到第40名，僅維持在54.44%的水準，慘輸中國。中國目前已經一口氣提升至69%。

Gizmodo早在7月就曾經針對全球各國的疫苗施打速度進行報導，如今再次引用約翰霍普金斯大學的數據進行排名。總人口僅50.2萬人的馬爾他以82.82%的覆蓋率奪冠，其次則分別為阿拉伯聯合大公國的79.97%、新加坡的79.1%、葡萄牙的78.85%以及卡達的78.33%。

▲馬爾他的疫苗覆蓋率居全球之冠。（圖／路透）



曾於7月奪得18名的美國卻在此次排行中下滑至第40名，僅54.44%。根據《紐約時報》報導，美國是目前全球富裕國家中疫苗接種率最低的國家之一。另外還有澳洲，目前只有33.79%的人口接種疫苗。不僅如此，已多次捐贈台灣疫苗的日本也只有49.96%，排名第46名。

美國的低接種率對當地也產生「毀滅性的影響」，新增確診病例與住院人數的暴增，已經超過美國2020年疫情爆發時的數字。目前美國單日新增確診的7天平均值為14.5萬例，新增死亡1648例。報導指出，美國並不像其他國家缺乏疫苗，而是因為遭到右翼人士包裝成「政治問題」，才會影響疫苗接種速度。

另一方面，其餘國家的疫苗覆蓋率分別是中國排名第15名，69.38%；加拿大第16名，69.17%；英國第18名，65.68%；德國第25名，62.02%；馬來西亞第43名，53.29%等。

★《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

Spotify｜KKBOX｜SoundOn｜Apple Podcast｜Google Podcast