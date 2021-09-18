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《D.P》真實上演！韓海軍陸戰隊新兵遭狠虐　慘被學長拿充電器燙手

▲▼南韓海軍陸戰隊。（圖／達志影像）

▲南韓海軍陸戰隊。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

隨著近來知名影視串流平台Netflix的韓國影集《D.P：逃兵追緝令》熱播，吸引外界重視軍中霸凌議題，而有新兵也趁此爆料在軍中遭遇的不當行為。一名網友在臉書表示，他的弟弟在海軍陸戰隊服役僅不到4個月，便遭到前輩們不當對待，不僅被拿棒球棒亂棍毆打，甚至還慘遭拿車用充電器燙手臂，原本開朗愛笑的性格消失無蹤。

根據韓媒《News1》報導，網友A某9日投稿臉書粉絲專頁「代替陸軍訓練所傳遞給您」（육군훈련소 대신 전해드립니다）爆料，表示自己在海軍陸戰隊擔任運輸兵的弟弟，才服役約100多天，便慘遭隊上4名前輩虐待，不僅小腿時常遭到狠踹、腹部在短時間內遭重擊、遭拿棒球棍毆打、被狠甩巴掌、言語上的人格侮辱，甚至還被拿車用充電器燙手臂。

A某10日在接受《News1》訪問時表示，「我弟弟入伍不到4個月，只要不小心犯錯，就會遭到暴力虐待行為！某名練拳擊的前輩要求我弟出手打他，沒想到之後以此為藉口，在我弟無法反應的時間內重擊我弟腹部，之後還從車上拿充電器，像是蓋印章一樣燙我弟的手臂，最後還要我弟趴下，拿鐵管繼續打我弟。」

A某透露，原本他弟弟的性格極為開朗愛笑，且熱愛運動，沒想到在入伍後，只要一通電話，就能知道弟弟在精神上承受多麼嚴重的傷害，「我好心痛！原來民眾對電視劇《D.P》這麼有感都是有原因的，因為劇情根本就和現實沒有差異。」

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