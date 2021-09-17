澳洲將擁有核潛艦　紐時：例行巡航「最北可至台灣」

▲美國維吉尼亞級核動力攻擊潛艇。（資料照／達志影像／美聯社）



文／中央社

美國、英國、澳洲宣布建立防衛聯盟，協助澳洲發展核動力潛艦。「紐約時報」稱，澳洲擁有核潛艦後可能展開例行巡航，穿越南海海域，最北可至台灣。

美國總統拜登（Joe Biden）15日與英國首相強生（Boris Johnson）、澳洲總理莫里森（Scott Morrison）召開三方視訊聯合記者會，宣布建立AUKUS戰略夥伴關係。AUKUS戰略夥伴關係的第一項重大計畫是協助澳洲取得至少8艘核動力潛艦。

「紐約時報」指出，拜登政府邁出一大步，挑戰中國宣稱在太平洋擁有廣泛領土主權的主張。美國和英國將協助澳洲部署核動力潛艦，增強西方在本區域的存在。

報導指出，如果該計畫實現，澳洲可能展開例行巡航，穿越北京主張擁有主權的南海海域，最北可至台灣。

拜登和澳洲總理莫里森、英國首相強生共同發布的宣告，是澳洲邁出的重大一步。直到近幾年之前，澳洲一直不願直接挑戰中國核心利益。

然而，澳洲感受到威脅與日俱增，於3年前開出第一槍，禁止華為替澳洲電信商提供5G網路技術。而如今澳洲將擁有核動力潛艦艦隊，將在美國領導的太平洋盟邦中，扮演更強有力角色。

美聯社報導，早在10年前歐巴馬執政時期，美國就開始討論必須把戰略重心從中東轉移至印太地區。拜登執政後，美國終於從阿富汗撤軍，同時也發現與中國的緊張情勢有增無減。

美國等太平洋地區國家都關切中國在南海的野心，以及北京對日本、台灣和澳洲的反感。美英澳協議雖然未提中國，但這個動作仍被北京視為挑釁。

川普政府的副國家安全顧問、華府中國專家博明（Matt Pottinger）說，讓澳洲擁有核動力潛艦，是有助於美國和盟友的軍事與外交陣線的重要舉措。

他表示，水下作戰能力是北京的「致命弱點」，而核動力潛艦能讓澳洲擴大巡航範圍，讓這個新盟邦在本區域擁有更強大存在。

博明表示：「當你擁有強大軍隊，那提供嚇阻的靠山，就有信心對抗霸凌。」但他也表示，現在的問題是北京越來越傲慢自大，不太願意訴諸更有成效的外交手段 。

英國廣播公司（BBC）中文網分析指出，這次協議的地緣政治意義，遠不只媒體聚焦的「美國50年來首度對外輸出核潛艦技術」，以及澳洲可以協助「巡航南海」這麼簡單。

報導表示，英國學界人士認為，儘管協議未提中國，但澳英美協議共享最尖端軍事防務科技和能力，並相互開放三國最尖端科技、工業和市場，等於向區域其他盟友承諾並宣示，若未來印太地區發生「破壞安全秩序」事件時，將展現捍衛民主自由世界的核心防衛力量。而眾所周知，印太地區最可能發生這類事件的地點就是台灣海峽與南海。

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