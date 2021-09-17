14歲女學生被霸凌逼死　家屬怨學校冷處理「10位加害者未來更重要」

▲14歲女兒因霸凌輕生，家屬指控學校冷處理，甚至說「10名（加害者）的未來比較重要」。（示意圖／翻攝自免費圖庫Pixabay）

記者趙蔡州／綜合報導

日本北海道今年2月發生一件學生自殺事件，一名14歲女中學生廣瀬爽彩因為受不了學長姐霸凌，獨自離家後在附近公園輕生。廣瀬的母親指控，校方對於霸凌事件態度冷漠，甚至說出「10名學生（加害者）的未來比1人的重要」等語，讓她相當悲痛，希望校方能還原真相，讓加害者受到應有的懲罰。

綜合日本媒體報導，廣瀬爽彩自2019年就讀中學開始，就一直遭到學長姐性霸凌，包含以威脅強暴的方式，逼迫她傳自慰影片、在LINE群組散布裸照，甚至逼迫她跳河，直到今年2月她疑似承受不了霸凌，在室外零下17度的情況下，獨自一人離家後失聯。

廣瀬的母親發現女兒失蹤後立刻報警，警方出動大量人員、警犬和直升機在大雪中找人，不料長達一個多月都沒有消息，直到3月下旬積雪融化後，才在當地一處公園發現廣瀬的遺體，遺體被發現時僅穿著輕便的衣服及褲子，死因為低溫症。廣瀬母親認為，女兒是因為被長期霸凌，承受不了才會獨自離家尋死。

▲廣瀬爽彩自2019年就讀中學開始，就一直遭到學長姐性霸凌。（示意圖／翻攝自免費圖庫Pixabay）

廣瀬的母親日前召開記者會，指稱女兒從小性格開朗，不料就讀中學後性格大變，經常深夜外出，說是「前輩叫我出去，不去不行」，儘管她多次向校方反應，女兒在學校遭到霸凌，校方堅持否認有霸凌的情況。

她表示，當初女兒被散布裸照、被逼跳河，她拿著女兒手機的對話紀錄、群組聊天記錄，向學校證明「女兒確實有遭到霸凌」，但學校教頭（類似副校長的職位）卻認為，這些只是「比較過分的惡作劇」，還說加害者「沒有惡意」。

她進一步指控，學校教頭除了幫加害者說話、試圖隱瞞外，甚至說出「10名加害者的未來與1名受害者的未來，當然是10人的未來比較重要」、「為了1人去犧牲10人的未來，真的沒有問題嗎」等語，讓她聽了相當悲痛。

她認為，校方明明早就知道女兒的情況，卻為了校譽及保護加害者的未來，進行冷處理，現在她只希望校方能還原真相，讓加害者得到應有的懲罰，也希望女兒的死可以為社會帶來教訓。

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