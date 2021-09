記者王致凱/綜合報導

荷蘭上艾瑟爾省(Overijssel)17日發生一起駭人的隨機殺人事件,一名赤裸上身的男子從民宅陽台上持十字弓射擊路人,造成至少2人死亡,還有1人受傷。

綜合外媒報導,上艾瑟爾省警方已經證實,在阿爾梅洛鎮(Almelo)發生攻擊事件,並且警示民眾切勿靠近現場。根據社群媒體上瘋傳的影片顯示,一名赤膊男子站在公寓陽台上,手拿十字弓朝底下路人射擊。

當地媒體報導稱,警方抵達現場朝嫌犯開火,之後在屋內發現一名死者,但相關消息尚未獲得證實。荷蘭警方當地時間17日上午透過推特表示,現場情況尚未排除,民眾應避免前往。

JUST IN Almelo stabbing: Two dead in Netherlands



- A man was found standing with a ‘crossbow’

- Dutch police 'fire shots' at suspect



pic.twitter.com/KtRaXvmz4y