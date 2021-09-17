台灣回贈「1萬台血氧機」報恩　日本再度深表謝意：時機得宜

▲ 繼菅義偉以後，加藤勝信也表達感謝。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社記者楊明珠東京17日專電

為感謝日本政府捐贈約390萬劑疫苗，駐日代表謝長廷昨天代表政府捐贈日本1萬台血氧儀等醫療物資，日本政府發言人加藤勝信今天在例行記者會上深表謝意。

謝長廷昨天代表政府捐贈1萬台血氧儀及1008台製氧機給日本。日本首相菅義偉昨晚在推特（Twitter）發文，以中文、日文雙語表示感謝。

「產經新聞」報導，政府發言人、內閣官房長官加藤勝信今天在例行記者會上對台灣以捐贈醫療物資答謝日本贈疫苗一事表達謝意。

加藤說：「真的是時機得宜，對於台灣支援我國最需要的製氧機等醫療物資，我深表感謝。」

捐贈儀式昨天在日本眾議院第一議員會館國際會議室舉行，由日本國會最大團體「日華議員懇談會」會長古屋圭司代表接受。同時具有日華懇幹事長身分的防衛大臣岸信夫及副會長衛藤晟一在場見證觀禮。

菅義偉昨晚在推特以中文、日文表示感謝。他表示：「親愛的台灣朋友：由衷感謝台灣向日本捐贈製氧機與血氧機。每次面對自然災害和疫情的威脅，日本與台灣向來本著人道主義精神同心協力，在這之中也培養出了堅定的友情。我們會在有需要的醫療現場珍惜使用台灣朋友捐贈的器械。謝謝台灣！」（編輯：郭中翰）

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