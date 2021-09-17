變種病毒空氣傳播變更強！患者呼出病毒量增100倍　專家教1招自保

▲研究顯示，新冠變種病毒透過空氣傳染的能力變得比以前更強。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者葉睿涵／編譯

「氣溶膠」是新冠病毒的傳染途徑之一，當患者的呼吸道或肺部含有病毒時，這些病毒就會隨著呼吸釋放到環境中，而帶有病毒的氣溶膠也會隨著空氣傳染給其他健康的人。美國馬里蘭大學公共衛生學院最新研究顯示，只要患者戴口罩，就能將釋放到空氣中的病毒數量減少一半以上，證實戴口罩可以有效降低人群受病毒感染的機率。

據News Medical報導，這項發布在《臨床傳染病》醫學期刊的研究發現，Alpha變種病毒的感染者呼出的病毒比原始病毒的帶菌者多出43到100倍，而Alpha患者散播到空氣中的病毒數量更是唾液和鼻拭子中的18倍，不過在新冠患者戴口罩的情況下，周圍空氣中的新冠病毒數量比未戴口罩時減少了約50%。

▲研究人員表示，戴口罩可協助降低感染新冠的機率。（圖／翻攝自推特／@NewsMedical）

論文主要作者賴建宇（音譯，Jianyu Lai）解釋，「來自口鼻的病毒會通過感染者的呼氣和飛沫傳播到空氣中，所以才導致空氣中的病毒數量增加。」而論文共同作者格曼（ Jennifer German）也表示，這篇研究證實，除了接種疫苗外，人們也應該為自己提供「多一層」保護，即在公共場合或室內戴口罩，減少吸入病毒氣溶膠的機率。

馬里蘭大學公共衛生學院教授米勒頓（Don Milton）也指出，「我們現在正面臨的是比Alpha變種病毒更具傳染力的Delta變種病毒，這項研究表明，變種病毒透過空氣傳播的能力越來越強，因此我們必須做好通風，並戴上口罩，以阻止病毒傳播。」

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