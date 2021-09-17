前男友教壞她「加入夫妻床戰」　熟女吐性癖：最愛攻掠70歲銀髮族

▲一名熟女透露，自己喜歡和來自世界各地的夫妻發生性關係。（示意圖／取自免費圖庫stocksnap）

記者張寧倢／編譯

美國一名熟女律師助理日前受邀到一檔成人podcast節目「Consenting Adults」分享她的獨特性癖，節目中她向越南裔美籍媒體人阮雷娜（Leyna Nguyen）透露，自己喜歡加入其他情侶的床事，尤其偏愛與世界各地的60、70歲年長夫婦共度周末夜。

根據《每日星報》報導，洛杉磯47歲律師助理娜塔莉亞（Natalia）在成人podcast「Consenting Adults」節目中透露，在某任前男友的帶領之下，開啟了她交換伴侶（換偶）的刺激性生活，接著，娜塔莉亞開始嘗試和其他夫婦發生性關係，這樣獨特、雙性的性癖好讓她被比喻為「獨角獸」。

▲納塔莉亞表示，她更偏好與60歲到70歲左右的年老夫妻共同發生性行為。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

娜塔莉亞雖然育有3名子女，但目前單身，她會利用住在加州的觀光條件優勢，聯繫或認識來自世界各地的夫婦，「通常他們會在這裡待上一個周末或者更久一點，如果計畫順利，我會和他們共度周末，看看我們之間的關係會發展到哪一步。」納塔莉亞補充，自己在尋找伴侶時常常會被較年長的夫婦所吸引，因為她總是希望能尋求浪漫的關係，而不是只有一夜情，老年伴侶們的穩定關係對她異常有吸引力。

納塔莉亞表示，老夫妻的婚姻穩固，對一切事物也更加開放，「他們很性感、很健康，有著各種不同的歷練背景。」過程她也向主持人阮雷娜講述，自己和前男友最初是如何在加州到處奔波跋涉，尋找其他女人一起進行火熱的性愛，「我們當時參加各式各樣的派對、俱樂部，去了整個南加洲，大家都認識我們，會在那邊和遇到的其他情侶一起享樂，甚至另外約出來玩。」

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