船遇猛浪慘解體！媽媽喝尿硬撐　哺乳4天「被2孩吸乾」脫水身亡

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媽媽遇船難喝尿硬撐　哺乳4天「被2孩吸乾」脫水身亡

▲▼委內瑞拉海域發生船難，一名母親喝尿維生，並以母乳哺餵2名子女。（圖／翻攝自推特／@inea_venezuela）

▲委內瑞拉海域發生船難，一名母親喝尿維生，並以母乳哺餵2名子女。（圖／翻攝自推特／@inea_venezuela，下同）

記者張寧倢／編譯

加勒比海無人島的家族之旅竟成人倫悲劇，一艘載著9人的遊艇3日從南美洲委內瑞拉北岸伊格羅特（Higuerote）出發後遭遇船難，一名母親靠著喝自己的尿液苦撐，並以母乳哺餵2名孩子，最終自己卻在救援人員發現他們的前幾小時脫水而亡。

▲▼委內瑞拉海域發生船難，一名母親喝尿維生，並以母乳哺餵2名子女。（圖／翻攝自推特／@inea_venezuela）

根據英國《鏡報》報導，40歲的母親瑪麗（Mariely Chacon）與包含老公小孩在內的共9名家族成員3日上午9時駕駛一艘遊艇，從故鄉伊格羅特離岸向北航行，前往加勒比海的無人島「拉托爾圖加島」（La Tortuga），沒想到船隻遭遇巨浪襲擊而解體，9人失蹤引發了當局展開搜尋行動，救援人員4天後在一艘白色的充氣救生艇上發現了3名倖存者與過世的瑪麗，而她的老公坎布洛（Remis David Camblor）等5名親友至今下落不明。

▲▼委內瑞拉40歲母親瑪麗（Mariely Chacon）遇船難，連續喝尿哺乳4天脫水死亡。（圖／翻攝自Facebook／Juanita Guaidó López）

救援團隊表示，瑪麗的6歲兒子、2歲女兒被發現時，仍然緊緊攀著母親的遺體不放，孩子都有脫水與嚴重曬傷跡象，被緊急送往醫院治療，而25歲保母（Veronica Martinez）躲在載浮載沉的船用冰箱之中，也幸運獲救。當局證實，瑪麗4天以來靠著喝自己的尿液維生，虛弱的她用母乳哺餵2名子女，才讓他們活了下來，遺憾的是，在救援人員發現之前瑪麗已經死於脫水導致的器官衰竭。

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