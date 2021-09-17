恐怖瞬間曝！27歲男酒駕「猛撞高速火車」　闖禍第一反應先找媽

記者陳宛貞／綜合外電報導

英國南約克郡6月發生一起重大事故，一名年輕男子酒醉駕駛，狠狠撞上一列高速行駛中的火車，不僅造成乘客受傷，還導致火車大誤點，為鐵路局帶來龐大損失，脫困後第一件事卻是打電話找媽媽後逃跑。他因危險駕駛、肇事逃逸及妨礙司法公正，日前被判10個月徒刑。

根據《每日郵報》，這起事件發生於南約克郡頓卡斯特，27歲鐵路技師羅奇福德（Michael Rochford）6月13日開著一輛荒原路華，行經東海岸幹線鐵路平交道時，直直撞上正在行駛中的火車，導致列車車體受損，幾名乘客頸部受傷，附近花園內一名路人差點遭火車殘骸砸中，更造成火車延誤超過15小時，鐵路局損失高達34.5萬英鎊（約新台幣1319萬元）。

▲ 羅奇福德的車直接撞爛。（圖／South Yorkshire Police）

當時正等待通過平交道的路人則表示，看見羅奇福德的車快速駛近路障，衝上人行道後撞上火車。監視器畫面可見，列車駛過平交道時，羅奇福德的車從螢幕左下方出現，一頭撞上火車後冒出一團黃白色的濃煙，一旁的金屬柱更是直接被拔起。

羅奇福德闖禍前一直在俱樂部和朋友喝酒，從撞爛的車子裡爬出時看起來搖搖晃晃。他隨後打電話給母親，請母親來載他一程，接著向警方報案指出，車鑰匙在俱樂部被人拿走，車子也被偷了。

然而，羅奇福德母親的鄰居聽見他要求家人，「不要告訴任何人我在哪裡」，他被女友接走前還到飯店換了一身衣服。警方前往他家盤問時察覺，羅奇福德相當緊張，調閱監視器後發現，他當晚離開俱樂部時開的是自己的車。羅奇福德被捕後才坦承，其實車子根本沒有遭竊。

根據《約克郡郵報》，當地法院14日審理此案，羅奇福德的律師宣稱，他此前從未與警察有過糾紛，一時驚慌才會撒謊，現在很清楚自己的過錯。但法官指責，羅奇福德喝得酩酊大醉，神智不清，很可能釀成大禍，導致許多人失去生命，這是非常嚴重的案件，但考慮到他非常悔恨，宣布判處10個月有期徒刑。

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