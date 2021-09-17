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男大生被當街斬首「頭顱丟教堂」　警揭1年前已被盯上！驚悚內情曝

▲▼印度,教堂。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

▲印度一名男大生被斬首後，頭顱被丟棄在教堂外。此為示意圖，與本新聞無關。（示意圖／取自免費圖庫Unsplash）

記者葉睿涵／綜合報導

印度本週發生一起駭人的血腥命案，一名男大生被當街斬首後，頭顱被丟棄在教堂外。警方調查後發現，這是一起尋仇案，而且與去年10月的教堂命案有關。

綜合《新印度快報》等外媒報導，死者維特利維爾（G Vetrivel）是一名居住在甘吉布勒姆（Kancheepuram）附近小村的21歲大學生。去年，維特利維爾為了替一位密友報復，在10月30日趁仇家亞庇榭（Abhishek）參加婚禮從教堂出來時，狠心將其殺害。

今年9月14日晚間，在維特利維爾結束聚會騎車回家的途中，他被4名男子當街包圍並被殘忍砍首。維特利維爾的頭顱被隨意丟棄在亞庇榭被殺的伊路邁尤（Erumaiyur）教堂前，他的無頭屍體也被棄屍於斬首現場附近的達卡斯特路（Dharkast Road）。

民眾在15日上午發現維特利維爾的遺體，不過由於維特利維爾的頭顱早已血肉模糊，警方花了很長一段時間才辨認出他的身份。警方表示，這應該是一起尋仇案，由於亞庇榭的兄弟最近剛剛被保釋出獄，因此他們初步認定嫌犯就是亞庇榭的兄弟，並已展開搜捕行動。

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