男大生被當街斬首「頭顱丟教堂」　警揭1年前已被盯上！驚悚內情曝

▲印度一名男大生被斬首後,頭顱被丟棄在教堂外。此為示意圖,與本新聞無關。(示意圖/取自免費圖庫Unsplash)

記者葉睿涵/綜合報導

印度本週發生一起駭人的血腥命案,一名男大生被當街斬首後,頭顱被丟棄在教堂外。警方調查後發現,這是一起尋仇案,而且與去年10月的教堂命案有關。

綜合《新印度快報》等外媒報導,死者維特利維爾(G Vetrivel)是一名居住在甘吉布勒姆(Kancheepuram)附近小村的21歲大學生。去年,維特利維爾為了替一位密友報復,在10月30日趁仇家亞庇榭(Abhishek)參加婚禮從教堂出來時,狠心將其殺害。

