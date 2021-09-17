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律師「買兇自殺」讓兒領保險金！　美法律界知名家族離奇命案頻傳

▲▼美國南卡州律師亞歷克斯（右1）涉嫌買兇自殺，兒子保羅（右2）和妻子（左2）被人槍殺身亡。（圖／翻攝自Facebook／Maggie Murdaugh）

▲亞歷克斯（右1）涉嫌買兇自殺，兒子保羅（右2）和妻子（左2）被人槍殺身亡。（圖／翻攝自Facebook／Maggie Murdaugh）

記者張方瑀／綜合報導

美國南卡羅來納州知名律師亞歷克斯（Alex Murdaugh）本月初在街頭遭人開槍，所幸子彈只造成頭部擦傷，但他16日卻在法庭上公開承認，是他「買兇自殺」，目的是為了讓兒子能夠領取保險金。事實上，亞歷克斯的妻子和另一個兒子今年6月才在自家屋外被槍殺，至今沒抓到兇手。

現年53歲的亞歷克斯來自南卡州律師界著名的「梅道家族」，他的父親、祖父和曾祖父都曾在當地法院當過檢察官，歷任14屆長達80年，名聲相當響亮的家族也成立了全美知名的律師事務所，但近年來，整個家族卻頻頻發生意外。

亞歷克斯22歲的兒子保羅（Paul Murdaugh）在2019年涉嫌因酒醉後開船，導致一名19歲女子身亡，但最終保羅並未被起訴。沒想到亞歷克斯的妻子瑪格莉特（Margaret Murdaugh）和保羅於今年6月7日被發現陳屍自家狩獵小屋外，身上有多處槍傷，但至今沒有找到兇手。而亞歷克斯的高齡81歲的父親也在6月10日於家中病逝。

▲▼美南卡州知名律師亞歷克斯在法庭上承認買兇自殺。（圖／達志影像／美聯社）

▲亞歷克斯在法庭上承認買兇自殺。（圖／達志影像／美聯社）

亞歷克斯在9月3日被發現盜用數百萬公款，被趕出自家人三代經營的律師事務所；除此之外，他還被發現有長達20年的鴉片類毒癮。因此他的辯護律師哈波提安（Dick Harpootlian）表示，亞歷克斯因為嚴重的抑鬱，才想要了結自己的生命，但想到保險有排除自殺的條款，因此決定「買兇自殺」，讓剩下的唯一一個兒子能夠獲得1000萬美元的保險金。

報導指出，亞歷克斯是在4日上午於路邊替車子換輪胎時遭槍擊，但是子彈僅造成頭部擦傷，僅住院兩天。警方後來調查發現是自導自演後，就立即將他逮捕，他16日就在法庭上承認，一切都是自導自演，但他也堅決否認有謀殺自己的妻兒。

▲▼協助亞歷克斯自殺的61歲的毒販史密斯（Curtis Edward Smith）。（圖／達志影像／美聯社）

▲協助亞歷克斯自殺的61歲的毒販史密斯。（圖／達志影像／美聯社）

至於開槍的兇手是亞歷克斯的前客戶、61歲的毒販史密斯（Curtis Edward Smith），他也依協助自殺的罪名被捕，幾個小時後以5.5萬美元交保。根據哈波提安的說法，亞歷克斯也將在獲得保釋後，繼續待在州外的療養中心進行勒戒。

現階段警方仍在進行詳細調查，不過他們重啟調查3個月前亞歷克斯妻兒被槍殺的事件；州執法部門也在釐清保羅在2019年所釀成的死亡意外，是否有外力介入才讓他不被起訴。

此外，執法單位也對2018年梅道家族保母薩特菲爾德（Gloria Satterfield）的死亡案展開調查；當時的死亡證明指她是意外摔下樓梯身亡，最後以50萬美元和解，但身上的傷痕卻和驗屍官的檢查不符，薩特菲爾德的兩名兒子也說，從來沒見過那50萬美元。

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