北韓疑正擴建鈾濃縮廠！一個月內砍樹蓋圍牆　恐產氫彈攻擊美國

▲位於北韓平安北道寧邊郡核設施的核反應爐。(圖/達志影像/美聯社)

記者羅翊宬/編譯

北韓(朝鮮)軍事動向不斷,近來除了連日進行飛彈試射,位於平安北道寧邊郡的核設施園區更被衛星偵測到,疑似正在擴建濃縮鈾工廠,屆時若移入1000台的離心機,至少可提高濃縮鈾25%的產量。分析指出,這恐怕與北韓最高領導人金正恩今年1月指示進行「超大型核彈頭」研發有關。

根據韓媒《中央日報》,美國的詹姆斯•馬丁禁止核武擴散中心(James Martin Center for Nonproliferation Studies)與明德大學蒙特雷國際研究學院(Middlebury Institute of International Studies at Monterey)於當地時間16日表示,從8月3日、9月1日、9月14日拍攝的3張衛星相片分析,當初佈滿樹叢與草地的空地,至9月以後已移除大部分的樹木,且空地周圍開始蓋起圍牆,一旁緊鄰濃縮鈾工廠。

詹姆斯•馬丁禁止核武擴散中心的主任路易斯(Geoffrey Lewis)指出,此次空地興建工程的手法與當初2013年北韓將濃縮鈾設施的容積擴增至2倍時極為類似,北韓恐怕將利用屋頂來成功遮蔽密閉空間,「多出來的1000平方公尺,可用來擴增1000台的離心機,屆時可增加25%的濃縮鈾提煉產量。」

▼北韓疑似正在寧邊核設施的空地擴建鈾濃縮工廠。(圖/翻攝自Geoffrey Lewis部落格)

美媒《CNN》在報導中引述消息人士的說法,指出美國當局早已認知到北韓寧邊核設施的狀況,承認平壤當局有意在計畫中提高供武器使用的濃縮鈾產量,不過白宮國家安全會議(NSC)、美國國防部、國家情報總監、中情局(CIA)皆拒絕針對此事做出正式評論。

其實,金正恩今年1月在朝鮮勞動黨第8屆全代會上曾提及「生產超大型核彈頭」,另外還指示要完成核武器的小型化、輕量化,並研發戰術型核武,而此次寧邊核設施疑似正擴建濃縮鈾工廠,恐怕正與金正恩的指令有關。路易斯分析,「北韓若欲達成目標,須提高濃縮鈾、鈽的產量,尤其是熱核武(超大型核彈頭)的生產上需要大量的濃縮鈾。」

南韓前國防大學教授權榮秀(권영수,音譯)表示,「所謂的超大型核彈頭,應該是指氫彈。從彈頭的直徑、重量來看,有可能是為了攜載在能打擊美國本土的火星-15、火星-16等洲際彈道飛彈上。」

