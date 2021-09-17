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美澳高層會談強化與台灣關係　外交部：持續拓展台灣國際空間

▲▼外交部發言人歐江安。（圖／外交部提供）

▲外交部發言人歐江安。（資料照／外交部提供）

記者呂晏慈／台北報導

美國與澳洲外長、防長16日召開高層會談，聚焦中國挑戰，會後聯合聲明強調台灣在印太區域扮演重要角色，未來將強化與台灣關係、挺台國際參與，並籲兩岸議題和平解決。對此，外交部發言人歐江安17日回應表示，誠摯感謝美、澳繼去年以來，再度在「美澳部長級諮商」AUSMIN聯合聲明納入台灣，公開且堅定表達對台灣的支持，未來將持續與美國、澳大利亞以及其他理念相近國家緊密合作，拓展台灣的國際空間。

美國國務院16日發布第31屆「美澳部長級諮商」聯合聲明，指出美國與澳洲重申台灣在印太區域的重要角色，雙方均表達有意願與台灣強化關係，同時強調台灣是領先的民主政體及兩國的關鍵夥伴。美澳並重申支持台灣參與國際事務及和平解決兩岸議題的立場，並將共同強化與台灣在太平洋地區的援贈協調。

對此，歐江安表示，台灣位處東亞第一島鏈重要樞紐的位置，在區域穩定及繁榮上一向扮演關鍵角色。拜登政府上任以來，持續聯合理念相近國家，展現對我國的強勁支持，以及對台海和平穩定的高度重視；拜登政府已多次重申恪守《台灣關係法》及「六項保證」，也強調美國對台承諾「堅若磐石」。

歐江安談及，澳大利亞政府近年來也多次在國際場合公開支持台灣，包括澳洲總理莫里森（Scott Morrison） 今年7月首度公開支持台灣參與「世界衛生大會」（WHA），6月的澳、日「2+2部長級諮商」及8月首屆澳、法「2+2部長級諮商」兩份聯合聲明均首次提及重視台灣海峽和平穩定的重要性。

歐江安稱，我國政府將在既有的堅實基礎上，持續與美國、澳大利亞以及其他理念相近國家緊密合作，拓展台灣的國際空間，捍衛民主制度與共享價值，及以規則為基礎的國際秩序，共同維護印太區域的和平、穩定與繁榮。

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