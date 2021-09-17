全球富豪他最慘！中國拚多多創辦人財富縮水7500億　股價大跌44％

▲中國大陸電商平台拼多多創辦人黃崢。（圖／CFP）



記者張方瑀／綜合報導

受到中國大陸「共同富裕」政策影響，電商巨頭拼多多（PDD）股價暴跌，連帶讓創辦人黃崢的個人財富縮減270億美元（約台幣7555億元），是「彭博億萬富豪指數」損失最慘重的一位。

根據《彭博社》報導，習近平近來提倡「共同富裕」政策，逐步改革網路金融及企業壟斷現象，但也讓中國大陸私人企業受到嚴重負面衝擊，最明顯的例子就是電商平台拼多多，其股價從今年初就一路下跌，截至15日為止，拚多多的美國存託憑證今年來大跌44％，而阿里巴巴則在美股下跌32％；騰訊則在香港股市跌了20％。

「彭博億萬富豪指數」數據顯示，拼多多創辦人黃崢身家連帶大幅縮減了270億美元，比近來因債務纏身風波不斷的恒大集團主席許家印還慘；據統計，許家印的個人財產也減少了約150億美元（約台幣4197億元）。

香港光大新鴻基策略師伍禮賢（Kenny Ng）表示，與阿里巴巴和騰訊等擁有成熟營利模式的企業相比，拚多多更容易受到政府政策打擊，「這也是其股價表現落後於其他科技公司的原因。」

據了解，拼多多為大陸用戶數最多的電商平台，不過，拼多多於2021年5月中遭上海消保委約談，遭指平台中的「砍價拉新」營銷手法存在誘導及欺騙問題，成為公部門重點整改對象之一。黃崢先後辭去CEO及董事長職務，退出管理層，也替拼多多後續發展帶來影響。

彭博數據顯示，今年淨資產下降最多的10名億萬富豪中，有6人來自中國大陸，包含農夫山泉董事長鍾晱晱（縮水180億美元）、騰訊集團馬化騰（縮水180億美元）；至於阿里巴巴聯合創始人馬雲的身家則縮水了69億美元。

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