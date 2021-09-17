「私密處看9年」婦科醫竟是生父　女崩潰驗DNA：還有9名兄弟姊妹

Another person has come forward, saying that he is also a biological child of a local OB/GYN.https://t.co/TIxvAVQump — CBS 21 News (@CBS21NEWS) September 16, 2021

記者李振慧／綜合報導

美國紐約州35歲女子赫爾奎斯特(Morgan Hellquist)近來發現，已經看了9年的婦產科醫生竟然是自己的親生父親，因為母親當年為了不孕問題前去求診時，該醫生竟然偷偷使用自己的精液，還因此產生了9名和她同父異母的兄弟姊妹，讓她憤怒提告。

赫爾奎斯特今年5月看診時，開始懷疑70歲婦產科醫生沃特曼(Morris Wortman)可能是她的親生父親，她表示，在進行婦科檢查時，沃特曼突然要她摘下口罩，還把妻子叫進來一起會面，過程中沃特曼不斷告訴她，「你是個好孩子，真是個好孩子」，對方的態度讓她覺得十分奇怪，好奇自行進行DNA檢測後，意外發現驚人真相。

赫爾奎斯特的爸爸年輕時因為車禍導致下半身癱瘓，母親便於1983年至1985年間到沃特曼的診所看診，多次嘗試人工授精皆失敗後，終於在1985年成功受孕，沃特曼當時透露，精子的主人是一名身體健康的北歐男子。

對身世好奇的赫爾奎斯特，後來做DNA檢測發現，生父竟然是一名猶太人，「我們立刻察覺那個人就是沃特曼，我們母女多年來都是給固定給他看診」，對方明知道她是親生女兒，竟然還能持續為她的私密處看診，讓她憤怒又不可置信。

赫爾奎斯特透過DNA檢測又發現9名同父異母的兄弟姊妹，目前她已與其中幾名手足接觸過，她決定向沃特曼提出醫療訴訟，控告對方詐欺和瀆職，坦言自己若知道對方是自己的親生父親，絕對不可能會去看診。目前沃特曼尚未出面回應事件。

▼女發現自己的婦科醫生竟然是生父。（圖／示意圖／達志影像）