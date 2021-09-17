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北韓仿效前蘇聯！「火車試射」飛彈震撼影片曝　4大優點重創南韓

記者羅翊宬／綜合外電報導

北韓（朝鮮）近日軍事動向頻繁，繼11至12日試射遠程巡弋飛彈，15日中午12時34分、39分又在平安南道陽德郡一帶進行鐵道機動飛彈連隊射擊訓練，朝東海（日本海）方向試射2枚短程彈道飛彈，高度60多公里、飛行800公里後擊中目標。韓媒分析，此次試射一改先前習慣，透過鐵路運輸進行，在打擊敵人時更具機動性與隱蔽性。

▲▼北韓15日在平安南道陽德郡一帶，利用火車試射2枚短程彈道飛彈。（圖／路透社）

▲北韓15日在平安南道陽德郡一帶，利用火車試射2枚短程彈道飛彈。（圖／路透社）

根據南韓《韓聯社》，北韓最高領導人金正恩並未出席此次試射，而是由政治局常務委員、勞動黨中央委員會書記朴正天主導，儘管北韓官媒在16日的報導未公開具體發射地點，僅表示位於中部的山區地帶，然而南韓聯合參謀本部在調查中指出，此次飛彈的試射地點位於平安南道陽德郡一帶，是繼3月25日發射彈道飛彈後，今年第2度違反聯合國安理會決議。

令軍事專家們為之一亮的是，以往北韓進行導彈試射時，大部分是透過移動型飛彈發射車（TEL）進行，然而此次試射卻首度在共3節車廂的鐵路列車上進行，疑似是被稱為北韓版「伊斯坎德爾」的彈道飛彈KN-23從車廂內垂直往天空射出，頓時橘紅色的火焰與濃煙籠罩住整輛列車，此舉恐能成功突破美日韓飛彈監控系統對北韓的偵測與攔截。

▲▼試射前，列車行駛至平安南道陽德郡一帶的隧道口。（圖／達志影像）

▲試射前，列車行駛至平安南道陽德郡一帶的隧道口。（圖／達志影像）

南韓《朝鮮日報》、《東亞日報》指出，過去北韓透過移動型飛彈發射車、潛艦進行能夠搭載核彈頭的導彈試射，自從金正恩在今年1月第8屆勞動黨全代會上公開指示「強化改良戰術核武器的研發」後，平壤當局成立鐵道機動飛彈連隊，並於15日首度公開亮相利用鐵路列車的飛彈試射，未來研擬擴編成旅。

北韓此次利用鐵路列車的飛彈試射是仿效自前蘇聯，除了可以偽裝成一般民用鐵路列車來隱蔽行蹤，在防止敵人監控與打擊上具有更高的隱匿性，且還可以活用境內各地方的鐵路，匿蹤在隧道內，隨時針對敵方進行導彈攻擊，提升其在軍事運用上的機動性。

▼原本藏匿在隧道的火車後退出隧道口，車廂覆罩從左右兩旁打開後，飛彈在發射台內從水平移到垂直方向，接著往天空射出。（圖／達志影像）

▲▼火車停在隧道口前，車廂覆罩從左右兩旁打開後，飛彈在發射台內從水平移到垂直方向，接著往天空射出。（圖／達志影像）

▲▼火車停在隧道口前，車廂覆罩從左右兩旁打開後，飛彈在發射台內從水平移到垂直方向，接著往天空射出。（圖／達志影像）

▲▼火車停在隧道口前，車廂覆罩從左右兩旁打開後，飛彈在發射台內從水平移到垂直方向，接著往天空射出。（圖／達志影像）

南韓《News1》指出，北韓深知境內道路環境惡劣、年久失修，恐怕限制大型移動式飛彈發射車的行動，然而其鐵道有如蜘蛛網般佈於全國各地，光是2019年鐵道總長度就達到5295公里，比南韓的4087公里還要多，若是善加利用，可以攜載多枚戰術型彈道飛彈，隱匿在隧道口，在全國各地隨時針對敵方進行突襲。

對此，朴正天在指導此次試射時就給予高度評價，「鐵道機動飛彈系統可佈署於全國各地，完成分散性的火力發射任務，能夠同時以多枚飛彈對敵方產生有效的嚴重打擊。」

不過此套試射系統也並非萬無一失。《韓聯社》分析，一旦境內鐵道遭到破壞，便難以再度利用火車進行飛彈發射，且敵方能透過事先洞察隱匿列車的隧道，來預測飛彈的發射地點。

▼北韓官媒在Youtube頻道上公開此次試射影像。（影片恐隨時遭Youtube官方刪除，敬請見諒）

►北韓新設「鐵路機動導彈團」首曝光　短程導彈飛800km落入日本海
►北韓又射了！　日本：連射2枚「疑為彈道導彈」
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