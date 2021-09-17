他打BNT後肝腎肺全壞光！妻淚訴「救救一家七口」：有9旬老母要養

▲南韓一名男性接種輝瑞疫苗2周後，肝腎嚴重壞死、肺部積水。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

南韓近來頻傳接種輝瑞（BNT）疫苗後大小腸、肝腎壞死的異常副作用案例。一名男子8月中旬接種輝瑞疫苗，本來未傳出任何異常副作用，沒想到2周之後開始全身無力、喉嚨卡痰，送醫院急診室後被發現肝腎嚴重壞死，需接受洗腎、移植肝臟治療，男子的妻子在青瓦台痛訴，「請救救我們一家七口！」

根據韓媒《朝鮮日報》，男子的妻子15日在青瓦台官網上發起連署，她表示丈夫是一家七口的大家長，上有9旬老母要照顧、下有4名子女要撫養，本來在8月17日接種輝瑞疫苗後，並無出現任何異常副作用，豈料9月2日下午3時下班以後開始全身無力，昏睡至隔日才發現喉嚨卡痰，之後前往骨科打點滴。

沒想到又經過一天，男子全身浮腫、呼吸困難，緊急送往醫院急診室，此時醫療人員表示，男子的腎臟與肝臟已經嚴重壞光，且肺部也有積水的現象，因此送往加護病房接受治療，目前正須倚靠人工呼吸器治療敗血症。

女子透露，「丈夫雖平常肝臟不太好，但都有按時服用肝功能輔助劑，不過在接種疫苗後，症狀卻突然急遽惡化，不僅腎臟完全壞死，且雙腿起水泡，光是一天就要換上3張床墊，目前正接受血液透析治療，可能之後也得接受肝臟移植手術。院方表示，目前尚無法釐清是疫苗因素、還是其他原因所引起。」

另外，最近也有南韓網友在網路論壇上貼出驚悚照片表示，自己第1劑接種阿斯特捷利康（AZ）疫苗、第2劑混打輝瑞疫苗，沒想到鼻血連續3天狂噴，而社群網路上也有其他網友聲稱，自己也有類似症狀。

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