美澳外長防長會談聲明　「強化與台灣關係」挺台加入國際組織

▲美國國務卿布林肯（Antony Blinken）與國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）於16日接訪澳洲外交部長與防長。（圖／路透）

文／中央社記者徐薇婷華盛頓16日專電

美國與澳洲外長、防長今天召開高層會談，聚焦中國挑戰。雙方會後發表聯合聲明，強調台灣在印太區域扮演重要角色，未來將強化與台灣關係、挺台國際參與，並籲兩岸議題和平解決。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）與國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）今天歡迎澳洲外交部長潘恩（Marise Payne）與防長杜登（Peter Dutton）訪問華府，雙方於美國國務院召開第31屆美澳部長級諮商會議（AUSMIN）。

雙方會後發表聯合聲明，觸及台灣、中國、香港及新疆等多項議題。在台灣部分，兩國外長、防長在聲明中再次強調，台灣在印太區域扮演重要角色，雙方都有意強化與台灣的關係，並讚許台灣既是民主領頭羊，也是美澳兩國重要夥伴。

聲明表示，美澳強調他們支持台灣有意義參與國際組織，在國家地位非入會先決條件的國際組織，他們支持台灣成為會員；至於需要國家地位的，則支持台灣以觀察員或貴賓（guest）身分參與。

談到台灣海峽情勢，聲明指出，美澳重申支持兩岸議題和平解決，不應訴諸威脅或脅迫。雙方也承諾，會與台灣在太平洋地區強化捐助方協調工作。

針對中國，聲明對北京在南海的過度海權主張表達關切，強調各國應能依循聯合國海洋法公約（UNCLOS），在南海行使海權與自由，包含航行、飛行自由。

雙方也針對COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫源調查做出表態。聲明表示，美澳支持在不受干預與不當影響情況下，對疫情源頭進行透明獨立的分析與評估；他們認為，現在急需在包括中國等地進行透明、以科學為依據的研究。

美澳部長級諮商會議前一天，美國總統拜登（Joe Biden）宣布與澳洲、英國建立防衛聯盟，協助澳洲發展核動力潛艦，確保印太和平穩定，此舉也被外界解讀成是劍指中國。

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