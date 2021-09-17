杜拜嗅探犬成防疫先鋒！機場「聞出確診者」嚴守國門　準確率達98%

▲阿聯酋機場派出嗅探犬辨識新冠患者，成功率高達98.2%。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

為防堵新冠病毒伺機竄入，阿聯酋機場加強檢疫措施，將派出一支由38隻嗅探犬所組成的防疫小隊，協助找出確診者。研究指出，這群嗅探犬辨識出染疫患者的成功率高達98.2%。

據路透社報導，這38隻嗅探犬分別由德國牧羊犬、拉布拉多、可卡犬和邊境牧羊犬所組成，在杜拜警方的嚴格訓練下，他們可以從確診者的汗液樣本中，識別出新冠病毒的氣味。

警犬訓練中心的負責人阿爾法拉希（Nasser al-Falasi）指出，他們會要求旅客將棉籤放在腋下數分鐘，然後再讓嗅探犬從汗液樣本中識別新冠的氣味，「一旦狗狗給我們傳遞信號，我們就會給予他們獎勵」。

目前，阿爾法拉希所訓練的狗狗已在機場進行約3、40次的檢測，他自豪地表示，「我的狗狗已經過非常多次的訓練，在正式上前線前，牠們可能已經完成了超過1000次的新冠測試。」

新冠病毒檢測小組的訓練員阿爾賈斯米（Fatima al-Jasmi）也坦言，「訓練有點挑戰，我們必須先學習一項具有國際標準的新技能，然後再訓練狗狗」，她也讚揚她所指導的邊境牧羊犬在每次的訓練中都準確無誤。

英國期刊《自然》旗下的《通訊-生物》（Communications Biology），也在今年6月刊登了杜拜嗅探犬新冠檢測的論文。這項研究比對了狗狗與PCR對3290個汗液樣本的檢測結果，發現嗅探犬的檢測成功率高達98.2%。

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