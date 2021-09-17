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新加坡新增910人確診　破16個月新高

▲▼新加坡,新加坡疫情。（圖／達志影像／美聯社）

▲新加坡新增確診數突破16個月新高。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社記者侯姿瑩新加坡17日專電

新加坡本土COVID-19案例不斷飆升，衛生部昨天深夜表示，境內新增910人確診，包括803起社區案例、103起移工宿舍案例，累計7萬4848人確診；另新增1人死亡，累計59人病故。

新加坡8月中起放寬防疫措施，並採取「與病毒共存」的策略，關注重點轉為重症及收治於加護病房的人數。然而，自8月底以來，單日新增本土案例數不斷升高，從每天100多例攀升至近幾天的800多例，昨天共有910人確診，創下逾16個月以來的新高。

去年5月1日，新加坡通報新增932人確診，不過當時的確診案例絕大多數為住在外勞宿舍的移工。

衛生部昨天深夜發布新聞稿表示，當天新增確診案例中包括803起社區案例、103起移工宿舍案例，以及4起境外移入。另外，新增一起72歲、未接種疫苗的死亡案例，累計59人病故。

新加坡自去年爆發COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情以來，至今累計7萬4848人確診。

衛生部指出，目前共有837人住院，多數情況良好、正在觀察中。其中有77名重症患者需要輸氧治療，另有12人收治於加護病房；大多數為超過60歲的年長者。

新加坡人口約570萬，據衛生部統計，截至15日為止，星國82%人口已完成疫苗接種，84%至少接種一劑。

在確診案例不斷飆升之際，新加坡本週起開始為60歲及以上的年長者追加接種第3劑，以增強對抗Delta變異株的保護力。

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