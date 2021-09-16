菅義偉感謝台灣贈「1萬台血氧機」　雙語發文：我們會珍惜使用

▲日本首相菅義偉發文感謝台灣捐贈血氧機，強調會珍惜使用。（圖／路透社）

記者林彥臣／綜合報導

駐日代表謝長廷16日贈送1萬台血氧機與1000台製氧機，回報日本贈送台灣累積390萬劑AZ疫苗的情誼。對此日本首相菅義偉晚間在推特上，以日文與中文雙語發文，感謝台灣的友情，會珍惜使用台灣朋友捐贈的器械。

菅義偉全文如下

親愛的台灣朋友：

由衷感謝台灣向日本捐贈製氧機與血氧機。每次面對自然災害和疫情的威脅，日本與台灣向來本著人道主義精神同心協力，在這之中也培養出了堅定的友情。我們會在有需要的醫療現場珍惜使用台灣朋友捐贈的器械。謝謝台灣！

謝長廷臉書針對回贈血氧機與製氧機表示，欠錢太多會破產，但其實欠人情太多也一樣，朋友的支援要互相才能平衡持久。日本連續五次捐贈友誼疫苗，台灣政府及民間也都以各種方式表達感謝和回報。

▲台灣回贈一萬台血氧機及約一千台製氧機給日本。（圖／翻攝謝長廷臉書）



謝長廷說，最近日本媒體報導在家療養的病患急需氧氣機，台灣很關心，因此特別提供日本一萬台血氧機及約一千台製氧機給日本，由日華懇的古屋圭司會長、幹事長岸信夫及副會長衛藤晟一代表接受。

謝長廷提到，現在日本國會面臨改選及黨總裁改選等最忙碌的時候，很感謝他們來參加，見證台日間的良心善的互動。

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