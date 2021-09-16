印度性侵犯遭火車輾斃「遺體已沒有頭顱」　背後原因引猜測

▲印度性侵嫌犯遭火車輾斃。（圖／翻攝自推特／Women Safety Wing Telangana State Police）



中央社

在當地官員發出「死亡警告」後，一名涉嫌性侵並殺害女童的印度男子，今天被發現死在距案發地點130多公里外的鐵路旁，身體被火車輾過。警方認為嫌犯是畏罪自殺，案情待釐清。

1位住在泰倫加納省（Telangana）海德拉巴市（Hyderabad）的6歲女童，9日被發現死在30歲男性鄰居的家中。驗屍結果顯示她被勒斃，生前曾遭侵犯。

事發後這名鄰居也隨即失蹤，因此外界普遍認定他就是嫌犯。

性侵案引起民憤，海德拉巴警方當時懸賞100萬盧比（約新台幣38萬元）緝凶，印有嫌犯照片的海報被廣泛張貼在當地三輪車、公車、社區公告欄以及商店。

泰倫加納省勞工部長芮迪（Malla Reddy）14日公開預告，嫌犯會在交火中被擊斃。

今天中午，泰倫加納省警方婦女安全大隊（Women Safety Wing Telangana State Police）在推特上宣布，警方在瓦朗加爾城（Warangal）甘普爾（Ghanpur）火車站附近的鐵路旁發現嫌犯的遺體，並根據身上特徵確認了他的身分。

根據推特照片，遺體已沒有頭顱，但身上的刺青與嫌犯相同。警方強調死者身分仍待DNA鑑定果才能做正式確認。

雖然官員的放話引起外界對於執法人員動用私刑的猜測，但印度媒體報導，警方認為嫌犯是畏罪自殺，聲稱有目擊者看到他等火車經過時跳向鐵軌。

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