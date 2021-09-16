　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

英相強生下週訪美會拜登　鞏固同盟應對中國

▲▼英國首相強生（Boris Johnson）與美國總統拜登（Joe Biden）。（圖／路透社）

▲英國首相強生（Boris Johnson）下周訪美，會晤拜登（Joe Biden）。（圖／路透社）

中央社記者陳韻聿倫敦16日專電

英國首相強生下週將前往美國並在聯合國大會發表演說，在美期間預計將與總統拜登會面，討論印太區域合作、與中國的關係等。

拜登（Joe Biden）昨天在白宮與強生（Boris Johnson）及澳洲總理莫里森（Scott Morrison）召開三方視訊會議，並宣布成立名為AUKUS的澳英美三方安全聯盟。

AUKUS合作項目涵蓋協助澳洲打造首艘核動力潛艦，以及人工智慧、網路和量子技術等。外界多認為此聯盟成立是為應對區域作為越來越強勢的中國。

拜登在視訊期間對強生表示，十分期待很快就能與強生進行實體會晤。美國新聞網站Axios引述白宮知情人士報導，拜登會在下週頭幾天在白宮接見強生。

英國「每日電訊報」（Daily Telegraph）報導，一名白宮高階官員透露，在宣布AUKUS成立以前，英美軍事與政治高層進行了長達數個月的相關深入討論，美方在過程中感到英國期待加緊擴大對印太區域事務的實質參與。英美軍事與外交高階官員未來還將舉行數場會議，協調雙方對不同事務的立場。

脫歐後的英國以推動「全球化英國」（Global Britain）、致力深化與印太地區的關係為政策重點。

▲大陸國家主席習近平。（圖／翻攝新華網）

▲中國議題預料是強生訪美的重點。（圖／翻攝新華網）

各界預期拜登與強生將試圖透過會談強化英美同盟，以共同應對美國自阿富汗撤軍後的地緣政治新局勢、中國對印太地區的持續威脅以及氣候變遷等。

強生是美國啟動阿富汗撤軍行動後，第一位與拜登通話的外國領袖。

具軍事背景的英國國會外交委員會主席圖根哈特（Tom Tugendhat）推文指出，AUKUS整合英美澳三國的軍事工業，也落實了英國與美國的「轉向亞洲」。AUKUS的目標非常清楚，就是應對長年霸凌區域內國家的中國，英國、美國與澳洲「別無選擇」。

他指出，北京應意識到，對澳洲施壓已帶來反效果。對那些樂於宣傳美國不是可靠夥伴的人而言，AUKUS也是個強力回應

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天給你熱門話題10分鐘

►600元爽吃「這一鍋」

ET快訊
大雷雨夜襲「全台水彈」砸不停　中秋一地區變天
YouTuber「愛吹喇叭染病」　公益片反被罵
張庭0濾鏡「無P老態照」流出！　網一看傻了
12星座「中秋運勢」出爐　射手有意外狀況
iPhone 13比12香？　一張圖看勝負
快訊／中國正式申請加入CPTPP
醫警告「這4種GG」別拖了　恐增罹癌機率

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

菅義偉感謝台灣贈「1萬台血氧機」　雙語發文：我們會珍惜使用

印度性侵犯遭火車輾斃「遺體已沒有頭顱」　背後原因引猜測

台灣自製火箭「飛鼠一號」澳洲發射起火　第三度升空延後

英相強生下週訪美會拜登　鞏固同盟應對中國

歐洲議會通過對中新戰略　籲啟談歐台雙邊投資協定

美國啟動新一輪對華課稅「301調查」　中國商務部：不利世界經濟

日本疫苗驚見1毫米白色懸浮物　輝瑞：低溫凝固屬正常現象

台裔吳弭將角逐波士頓市長　《慧眼看天下》專訪許願：鼎泰豐開分店

野田聖子宣布參選自民黨總裁　昔日「喝馬桶水」今拼首位女首相

救急超方便！日機場女廁提供「免費生理用品」　掃碼就能用

上班想偷懶？偵測器幫你把風！　感應到老闆經過就自動切換螢幕

哈士奇暴衝遭撞翻2圈「毫髮無傷」跑回喜看凹洞的車...飼主慘賠2-3萬

iPhone13終亮相！粉色超搶眼　「瀏海縮20%」售價2萬5900元起

龍劭華回家了！兒捧牌位神情哀戚　柯淑勤直奔往生室見最後一面淚崩

龍劭華最後身影曝光！　前天拍戲有說有笑隔天房內猝逝

現代版泰山過世！重返人間8年癌逝　曾「不知有女人、首次照鏡」爆紅

學習關鍵！師戴半透明口罩教學 露齒讓孩能「看嘴型跟念ㄅㄆㄇ」

張庭51歲「穿回校服」綁雙馬尾耍嫩無違和！　 17秒唱跳片震驚網

Ella為「小王」分房老公三個月：久違來一下　S.H.E慶20年展默契...熱唱「一切都是天意～」

丁國琳直播中得知龍劭華過世「笑容秒消失」　「還沒演過對手戲」成一輩子遺憾

菅義偉感謝台灣贈「1萬台血氧機」　雙語發文：我們會珍惜使用

印度性侵犯遭火車輾斃「遺體已沒有頭顱」　背後原因引猜測

台灣自製火箭「飛鼠一號」澳洲發射起火　第三度升空延後

英相強生下週訪美會拜登　鞏固同盟應對中國

歐洲議會通過對中新戰略　籲啟談歐台雙邊投資協定

美國啟動新一輪對華課稅「301調查」　中國商務部：不利世界經濟

日本疫苗驚見1毫米白色懸浮物　輝瑞：低溫凝固屬正常現象

台裔吳弭將角逐波士頓市長　《慧眼看天下》專訪許願：鼎泰豐開分店

野田聖子宣布參選自民黨總裁　昔日「喝馬桶水」今拼首位女首相

救急超方便！日機場女廁提供「免費生理用品」　掃碼就能用

《食神》周星馳「原型本人」有客串！　正宗「黯然銷魂飯」真實存在

獨／《密弒2》導演想打造恐怖小小世界 怕米老鼠報復

王威晨久違3安猛打賞　家事有點影響到體能

跨日大戰留到最後　布雷克燃燒110球「企圖想完投」

Gogoro 赴美掛牌、創新板仍掛零！　金管會：持續檢討

大雷雨夜襲「全台水彈」大雨砸不停！中秋回熱夏一地區變天

呂彥青4.2局退場　林威助重批態度散漫、忍受不住換人

白癡公主「愛吹喇叭染病」…幽默公益片反被罵！網批：戲謔樂器專業

TOYOTA Corolla Cross日本登場　車頭「少了牛頭牌」跟台灣大不同

海苔熊／接納討厭的自我　成為自己的神仙教母

國際熱門新聞

紅毛猩猩淪性奴　天天被剃毛供村民享樂

岳母搬到女婿家顧孫　7個月後懷孕了

他拿「飛機杯」看女子低頭狂動　上演活春宮

27歲女教師借高利貸　為了還債「1周賣淫3次」

混打AZ+BNT鼻血噴3天　他曝驚悚照片

YouTuber叫兒裝哭忘剪掉　網爆罵

慎！花圃飄腥味竟是「粗大男根」塞罐中

她露出胸罩又扭腰　大媽崩潰飆罵：妳下流

停經16年老公結紮　62歲女神奇懷孕

她玩「姐夫」忘拔插頭　狂震3小時融化

善款變白蟻食物！功德箱上萬鈔票成廢紙

雙胞胎墜10F慘死　媽媽還在開直播

投資特斯拉入袋千億　他預言未來10年還有3倍利潤

開完刀又被麻醉　她被婦產科院長爬床硬上

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

不滿教室裝監視器！國小女師「辭職後輕生」

野生正妹網紅「只穿內衣」逛超商

龍劭華「42年3壞習慣」成隱形殺手！

限時4小時搶喝麻古飲品買1送1！

最快周日有颱風　最新路徑曝光

紅毛猩猩淪性奴　天天被剃毛供村民享樂

3歲童放學大腿瘀青　網看照片揪出兇手

張艾亞母罹病過世　最後遺言藏洋蔥

峮峮2張舊照藏「小鬼生前最愛」！離世周年吐15字

林氏璧：莫德納買那麼多不用混打高端

小優「錄影換穿薔薔衣」超兇身材震撼全場！

第2劑孤兒哭了！網曝「108萬劑莫德納」殘酷真相

快訊／蔡英文政府向美方催貨成功　莫德納108萬劑從美國直送台灣

岳母搬到女婿家顧孫　7個月後懷孕了

年輕人打完BNT換誰打？陳時中點名「這2族群」優先

更多

最夯影音

更多
上班想偷懶？偵測器幫你把風！　感應到老闆經過就自動切換螢幕

上班想偷懶？偵測器幫你把風！　感應到老闆經過就自動切換螢幕
哈士奇暴衝遭撞翻2圈「毫髮無傷」跑回喜看凹洞的車...飼主慘賠2-3萬

哈士奇暴衝遭撞翻2圈「毫髮無傷」跑回喜看凹洞的車...飼主慘賠2-3萬

iPhone13終亮相！粉色超搶眼　「瀏海縮20%」售價2萬5900元起

iPhone13終亮相！粉色超搶眼　「瀏海縮20%」售價2萬5900元起

龍劭華回家了！兒捧牌位神情哀戚　柯淑勤直奔往生室見最後一面淚崩

龍劭華回家了！兒捧牌位神情哀戚　柯淑勤直奔往生室見最後一面淚崩

龍劭華最後身影曝光！　前天拍戲有說有笑隔天房內猝逝

龍劭華最後身影曝光！　前天拍戲有說有笑隔天房內猝逝

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

萌寵快來！2萬大獎等你拿

萌寵快來！2萬大獎等你拿

寵物不管怎樣都好萌！東森寵物雲邀你參加金萌獎，最高2萬大獎等你抱回家。

毛爸媽必看 滿額送好禮！

毛爸媽必看 滿額送好禮！

即日起至9/17參加毛孩打牙祭活動，全站結帳滿額送寵物營養食品！快到寵物雲毛毛商城

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面